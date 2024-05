Per il CSV VDA, che proprio quest’anno festeggia 25 anni, e per la Valle d’Aosta si tratterà di una grande occasione. L’Italia del dono si dà appuntamento in Valle d’Aosta il 4 ottobre per festeggiare il Giorno del Dono 2024: studenti pronti a raccontare la propria idea di dono, Enti del Terzo Settore del territorio, Comuni, Imprese virtuose e Cittadini ancora una volta insieme per la più grande festa del dono d’Italia realizzata dall’Istituto Italiano della Donazione (IID) in collaborazione con il CSV VDA ODV - Coordinamento Solidarietà Valle d’Aosta, che proprio quest’anno festeggia i suoi primi 25 anni.

Apre oggi il cantiere #DonoDay2024, il progetto culturale di respiro nazionale previsto per Legge nato nel 2015 per dare meritata visibilità all'idea e alla pratica del dono e della donazione in tutte le sue forme.

Alberto Fontana, presidente IID, sottolinea: “Il 4 ottobre nasce per mostrare le potenzialità di un gesto tanto semplice quanto concreto, il dono, che dal 2015 ha una legge della Repubblica a sancirne il valore nazionale e non solo. Abbiamo scelto come cuore pulsante di questa 10ª edizione la regione tetto d’Europa per sottolineare la calorosa partecipazione della Valle d’Aosta fin dagli esordi. Partendo dalla Sicilia, lo scorso anno abbiamo fatto una scelta di successo, quella di portare il Giorno del Dono nei territori eleggendo a capitale una regione italiana: quest’anno non potevamo fare scelta migliore. Il mio grazie va anzitutto al CSV VDA che ogni anno supporta oltre 20 tra Enti del Terzo Settore e Comuni nell’organizzazione di eventi che animano il mese di ottobre, il mese del dono.”

Il Giorno del Dono è un’iniziativa in cui il CSV VDA ODV ha sempre creduto molto fin dagli inizi e che, grazie al coinvolgimento attivo delle associazioni, dei cittadini, delle istituzioni e dei territori della più piccola regione d’Italia, ha saputo crescere fino a questo prestigioso traguardo. La Valle d’Aosta Capitale del Dono 2024 rappresenterà una importante vetrina per mostrare a tutta l’Italia una regione che si contraddistingue per la bellezza del suo patrimonio naturale e culturale, ma anche per una grande comunità solidale. Sarà anche un’occasione unica per portare la cultura del dono letteralmente “sul tetto d’Europa”.

Saranno tanti gli eventi territoriali che, nei mesi di settembre e ottobre, verranno organizzati per il Giorno del Dono e coinvolgeranno l’intera Valle d’Aosta – da Courmayeur a Pont-Saint-Martin – grazie alle numerose associazioni di volontariato, ma anche agli enti locali ed ai cittadini, in un’alleanza che ha saputo creare e rinforzare sempre la cultura del dono.

Il calendario degli eventi passerà anche per il suggestivo Forte di Bard e toccherà il suo punto più elevato ad Aosta il 4 ottobre – il Giorno del Dono – in una giornata che ha l’obiettivo di mostrare tutte le facce di un’Italia che dona.

“L'intitolazione della Valle d’Aosta quale Capitale Italiana del Dono 2024 da parte dell’Istituto Italiano della Donazione – con il quale collaboriamo da tempo e che ringraziamo per la fiducia accordataci – rappresenta uno straordinario riconoscimento per l'intera Comunità valdostana e per l'azione quotidiana svolta dalle tante donne e uomini che operano, con grande generosità e professionalità, nelle oltre 230 Associazioni di Volontariato presenti nel territorio regionale – dice Claudio Latino, presidente del CSV VDA. In particolare, il Giorno del Dono ha rappresentato da sempre per la nostra regione la valorizzazione di tutto il Volontariato territoriale e, allo stesso tempo, lo strumento per sviluppare una autentica comunità solidale formata dall'insieme delle Istituzioni regionali e locali (grazie anche al fondamentale sostegno del CELVA), della scuola, dei privati, del mondo del Volontariato e dei tanti cittadini che hanno condiviso questo percorso. Questo straordinario risultato, insperato per tutti noi, ci riempie di soddisfazione e rappresenta un ulteriore stimolo per proseguire, con maggiore forza, l'azione intrapresa in questi 25 anni di azione sul territorio”.

Il Giorno del Dono nelle scuole

Motore trainante del Giorno del Dono sono gli studenti di ogni ordine e grado che possono candidare al contest #DonareMiDona Scuole uno o più elaborati artistici: non solo video ma anche testi, canzoni, fotografie e disegni che arricchiranno la gallery dedicata alle scuole che sarà disponibile su giornodeldono.org

Sono già tanti i premi confermati per le scuole: oltre a F.I.L.A. - Fabbrica Italiana Lapis ed Affini che ha già confermato per il terzo anno consecutivo la donazione di forniture di strumenti creativi alle scuole che vinceranno il contest, anche le tecnologie per la didattica donate da Esse Due S.a.s, partner tecnico del Giorno del Dono dal 2019.

Anche per il 2024 le scuole saranno protagoniste del Giorno del Dono grazie alla consueta collaborazione dell’Istituto Italiano della Donazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, che ha invitato tutte le scuole a partecipare a #DonoDay2024: saranno ancora una volta gli studenti a dare lezione di dono.

Il progetto, che dal 2015 ha reso protagonisti oltre 102.000 studenti provenienti da 730 scuole con la produzione di 640 elaborati artistici, non comporta nessun costo per la scuola.

I riferimenti utili sono i consueti: il sito IID riporta il regolamento completo del contest, mentre nella sezione Scuole della piattaforma dedicata giornodeldono.org è online il modulo di iscrizione a #DonareMiDona Scuole, da compilare entro il prossimo 17 giugno. Sarà poi aperta la votazione online, che si concluderà il 21 luglio ed eleggerà i vincitori della “Giuria Popolare” per i diversi ordini scolastici; è inoltre confermato anche il riconoscimento “Giuria Tecnica” per tutte le categorie. Tutte le premiazioni avverranno in occasione delle celebrazioni del Giorno del Dono.

Oltre a tutto questo, le scuole possono comunque entrare a far parte delle “scuole del dono” ed essere testimonial #DonoDay2024 semplicemente scegliendo l’adesione morale nel modulo di iscrizione e impegnandosi a diffondere i valori del Giorno del Dono durante l’attività didattica. Sul sito IID tutti i dettagli.

Non solo scuole: stanno infatti partendo in questi giorni le iniziative dedicate a Servizi minorili, Comuni, enti non profit ed aziende che permetteranno a sempre più realtà di essere protagoniste di #DonoDay2024. Dalla sua nascita il Giorno del Dono ha coinvolto più 1.000 Comuni, 1.350 enti di terzo settore e 130 imprese.

Tutte le informazioni su #DonoDay2024 sono disponibili su www.giornodeldono.org e www.istitutoitalianodonazione.it.

Il progetto Giorno del Dono 2024 Ente promotore: Istituto Italiano della Donazione nell’ambito del protocollo di intesa con il Ministero dell’Istruzione e del Merito e del protocollo di intesa con il Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità del Ministero della Giustizia

Con il patrocinio di: ANCI, Antigone Media Partner: 1 Caffè Onlus, Avvenire, Docenti Senza Frontiere, Famiglia Cristiana, Il Giornale della Protezione Civile, InBlu2000, TV2000, RMC101 Con il sostegno di: Fondazione CRC Partner tecnici: Esse Due S.a.s., F.I.L.A. - Fabbrica Italiana Lapis ed Affini Partner progetto Osservatorio sul dono: ASSIF, BVA Doxa, Caritas Italiana, Centro Nazionale Sangue, Centro Nazionale Trapianti, CMW, EuConsult Italia, FIDAS, Osservatorio di Pavia, Scuola di Fundraising di Roma, Walden Lab

Istituto Italiano della Donazione (IID) è un’associazione che promuove la cultura del dono in tutte le sue forme, rivolgendosi sia al mondo associativo che al privato cittadino. Grazie ai suoi strumenti e alle verifiche annuali, IID assicura che l’operato delle Organizzazioni Non Profit (ONP) sia in linea con standard riconosciuti a livello internazionale e risponda a criteri di trasparenza, credibilità ed onestà. I marchi di qualità IID, concessi alle ONP inserite in IO DONO SICURO, confermano che l’ONP mette al centro del proprio agire questi valori. Inoltre, in modo dedicato a partire dal 2015, IID si rivolge anche al privato cittadino, donatore e non solo, grazie all’istituzione per legge del Giorno del Dono, un progetto culturale nazionale fiore all’occhiello dell’attività dell’Istituto. Per info: www.istitutoitalianodonazione.it – www.giornodeldono.org

Coordinamento Solidarietà Valle d’Aosta (CSV VDA ODV), nato nel 1999, è un’organizzazione di volontariato di secondo livello che riunisce organizzazioni di volontariato e altri enti del Terzo Settore con sede legale in Valle d’Aosta. Persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avendo come obiettivo quello di promuovere la cittadinanza attiva e la crescita di una cultura della partecipazione e della solidarietà in Valle d’Aosta, sostenendo i valori e tutte le esperienze di volontariato che nei territori si declinano in diversi modi e ambiti. Per info: https://csv.vda.it/ - https://csv.vda.it/donoday/