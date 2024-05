Celebrazioni del 160° Anniversario della Croce Rossa Italiana in Valle d'Aosta: Una Storia di Impegno e Evoluzione

La storia della Croce Rossa Italiana (CRI) è intrisa di impegno, sacrificio e solidarietà, intrecciata con gli eventi che hanno segnato l'Italia e le sue comunità nel corso dei decenni. Quest'anno, in occasione del 160° anniversario della sua fondazione (1864-2024), la CRI Valle d'Aosta e i Comitati territoriali di Aosta e di Saint-Vincent hanno organizzato una serie di iniziative per celebrare questo importante traguardo e coinvolgere la cittadinanza nelle festività.

Lunedì 6 maggio, presso Chavonne-Villeneuve, è stata inaugurata l'Ufficio Storico Regionale della CRI, con una suggestiva mostra che ha ripercorso le attività svolte dall'anno di fondazione, nel lontano 1888, fino ai giorni nostri. Un'occasione per immergersi nella storia e nell'impegno della Croce Rossa nella regione.

Mercoledì 8 maggio, al Castello di Fenis, è stato celebrato un momento simbolico con l'apposizione dello "Scudo Blu al Castello di Fenis", un gesto che testimonia l'impegno continuo della CRI nel territorio, rappresentato dal Comitato di Aosta.

Sabato 11 maggio, la Piazza Arco d'Augusto ad Aosta sarà animata dalla "Giornata della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa", un evento che ha coinvolto la comunità in una serie di attività e iniziative. Tra queste, una campagna di prevenzione dermatologica, dimostrazioni di BLSD, stand informativi, un'area truccabimbi e una campagna di educazione al riciclo per i più giovani.

La storia della CRI è intimamente legata alla storia dell'Italia, dai momenti belli alle sfide più difficili, dagli eventi epocali ai piccoli gesti di solidarietà quotidiana. Milioni di volontari e volontarie, insieme a migliaia di operatori, hanno lavorato instancabilmente per alleviare le sofferenze e offrire aiuto a chiunque ne avesse bisogno, sia nei momenti di emergenza che nella vita di tutti i giorni.

Questo anniversario rappresenta non solo un'occasione per ricordare il passato, ma anche per riflettere sull'evoluzione della CRI nel corso degli anni e per pianificare strategie e organizzazione in vista delle sfide future e delle vulnerabilità che potrebbero emergere. La Croce Rossa continua a essere un faro di speranza e solidarietà, pronta a sostenere e assistere la comunità in ogni situazione.