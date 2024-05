i 𝗥𝗶𝘀𝘁𝗼𝗿𝗮𝘁𝗼𝗿𝗶 e 𝗖𝗮𝗿𝗶𝘁𝗮𝘀 𝗜𝘁𝗮𝗹𝗶𝗮𝗻𝗮 insieme per contrastare la povertà per la #𝗚𝗶𝗼𝗿𝗻𝗮𝘁𝗮𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮𝗥𝗶𝘀𝘁𝗼𝗿𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲𝟮𝟬𝟮𝟰

I ristoratori italiani e Caritas Italiana si uniscono per combattere la povertà in occasione della Giornata della Ristorazione 2024. Questa iniziativa, condivisa, sentita, inclusiva e profondamente etica, invita tutti gli italiani a celebrare la condivisione di un rinnovato sentimento di comunità e solidarietà.

La Giornata della Ristorazione 2024 rappresenta un'opportunità unica per dimostrare quanto il settore della ristorazione possa fare la differenza nella vita delle persone più vulnerabili. Fino al 16 giugno, attraverso la piattaforma ForFunding di Intesa Sanpaolo, è possibile fare una donazione che contribuirà a sostenere progetti concreti per aiutare le fasce più fragili della popolazione. I fondi raccolti permetteranno di:

Attivare una nuova mensa a sostegno delle fasce più fragili della popolazione nella Diocesi di Santa Maria di Leuca. Questo nuovo spazio fornirà pasti caldi e un luogo di accoglienza per chi ne ha più bisogno, rappresentando un punto di riferimento fondamentale per la comunità locale.

Fornire nuovi elettrodomestici alla mensa di comunità di Rieti. Questi strumenti essenziali permetteranno alla mensa di migliorare la qualità del servizio offerto e di aumentare la sua capacità di accoglienza, offrendo conforto e supporto a un numero sempre crescente di persone bisognose.

Ristrutturare la mensa della Diocesi di Adria-Rovigo. La ristrutturazione permetterà di accogliere nuove attività di distribuzione del cibo e dei pacchi alimentari ai più fragili, migliorando l'efficienza e l'efficacia del servizio offerto.

Questa iniziativa non è solo un gesto di beneficenza, ma un'azione profondamente etica e morale che rappresenta un modo concreto per contrastare la povertà alimentare. Il coinvolgimento dei ristoratori in questa causa sottolinea l'importanza della collaborazione tra il settore privato e le organizzazioni non profit per affrontare le sfide sociali più urgenti.

La Caritas Italiana, da sempre impegnata nel supportare le persone in difficoltà, vede in questa iniziativa un'opportunità per rafforzare il proprio impegno e ampliare la portata dei propri servizi. Ogni donazione fatta attraverso la piattaforma ForFunding di Intesa Sanpaolo contribuirà a rendere possibili questi progetti, offrendo un sostegno concreto a chi ne ha più bisogno.

Unisciti a questa iniziativa. Con la tua donazione, aiuterai a supportare il fabbisogno alimentare delle persone in condizione di fragilità seguite da Caritas Italiana. La Giornata della Ristorazione 2024 è un'occasione per dimostrare che la solidarietà e la condivisione possono fare la differenza nella vita di molti, rafforzando il senso di comunità e costruendo un futuro più giusto e inclusivo per tutti. Celebrando questa giornata, possiamo contribuire a creare una società più solidale e coesa, dove nessuno venga lasciato indietro.