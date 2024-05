Confagricoltura Valle d’Aosta: Promuovere solidarietà e condivisione attraverso l'Oratorio San Filippo

Nell'aprile del 2024, un segno tangibile di solidarietà e condivisione è stato siglato tra Confagricoltura Valle d’Aosta e l’oratorio San Filippo Neri dell’unità parrocchiale Champdepraz, Montjovet e Saint-Germain, guidato da Don Alessandro Cavallo. Questa partnership segna un passo importante verso la promozione di valori fondamentali all'interno della comunità valdostana.

"Gli oratori rappresentano da sempre luoghi di socializzazione e crescita educativa per i nostri giovani", afferma con entusiasmo Danna Morena, coordinatrice di Confagricoltura Valle d’Aosta. "Per noi è cruciale investire nella formazione dei più giovani e delle loro famiglie, educandoli al rispetto per il mondo agricolo che tanto caratterizza la nostra regione".

La convenzione stipulata si traduce in progetti concreti che promuovono la solidarietà e la sostenibilità ambientale. Uno di questi è il progetto "Dall’Orto in Oratorio", che coinvolgerà i bambini e i ragazzi nell'assistenza dell'orto, aprendo loro le porte al meraviglioso mondo della natura e dell'agricoltura. Le verdure coltivate saranno poi utilizzate durante i pasti, promuovendo una cultura di utilizzo responsabile delle risorse e combattendo lo spreco alimentare.

Ma la solidarietà non si ferma qui. La convenzione prevede anche l'offerta di servizi alla persona, con l'apertura di un nuovo punto di riferimento presso la casa parrocchiale in frazione la Fabrique, nella bassa valle. Questo servizio mira a supportare le famiglie locali, offrendo loro un sostegno concreto nelle loro esigenze quotidiane.

Un altro aspetto significativo di questa collaborazione è il coinvolgimento di A.P.E. Social Wear di Milano nella produzione delle magliette destinate ai bambini e agli animatori di "Estate Ragazzi 2024". A.P.E. Social Wear è un esempio luminoso di impegno sociale, offrendo opportunità di lavoro a giovani diversamente abili e fragili. Questa partnership non solo fornisce magliette di alta qualità, ma trasmette un messaggio di inclusione e supporto per le persone più vulnerabili della società.

In un'epoca in cui la solidarietà e la condivisione sono più importanti che mai, questa collaborazione tra Confagricoltura Valle d’Aosta e l’oratorio San Filippo Neri rappresenta un faro di speranza e un esempio tangibile di come le istituzioni e le organizzazioni possano unirsi per il bene comune della comunità.