SAINT BERNARD D’AOSTE À L’HONNEUR Guides, moniteurs et accompagnateurs réunis autour de leur saint patron

Ce mercredi 13 juin, la ville d’Aoste a rendu hommage à son saint patron, Bernard d’Aoste, figure tutélaire des montagnards et des pèlerins. La fête de Saint Bernard, traditionnel rendez-vous des guides de haute montagne, des moniteurs de ski et des accompagnateurs de moyenne montagne, s’est tenue entre le jardin de l’évêché et la place de la Cathédrale, en présence du prévôt du Grand-Saint-Bernard et de nombreuses autorités religieuses et civiles.

Moment central de la journée, la messe solennelle célébrée à 18 heures dans la cathédrale a rassemblé une communauté nombreuse, venue affirmer son attachement à celui qui incarne l’esprit d’accueil, de foi et de paix dans les Alpes.

Cette fête, plus qu’un simple rite local, s’inscrit dans la continuité d’un événement marquant : l’audience accordée le 11 novembre 2024 par le Pape François aux délégations de la Diocèse d’Aoste et de la Congrégation des Chanoines du Grand-Saint-Bernard, au terme d’une année jubilaire particulièrement dense, marquée par le centenaire de la proclamation de saint Bernard comme patron des alpinistes et le millénaire de sa naissance.

Dans un discours empreint de chaleur humaine, le Saint-Père a souligné trois dimensions essentielles de la figure de Bernard : l’annonce, l’accueil et la paix.

« Bernard était un prédicateur capable de toucher même les cœurs les plus endurcis, les ouvrant au don de la foi. Il a consacré sa vie à cette mission, jusqu’à mourir à Novare, en mission d’évangélisation », a rappelé le Pape.

Mais c’est surtout par son œuvre d’accueil que le saint alpin a marqué les mémoires : les deux célèbres hospices sur les cols alpins, fondés pour secourir les voyageurs en détresse, sont encore aujourd’hui animés par la communauté des Chanoines. Un engagement que François a salué avec force :

« C’est un programme de charité intégrale, matérielle et spirituelle, centré sur l’Eucharistie, et qui accueille quiconque frappe à la porte, sans distinctions ni exclusions. »

Enfin, le Pape a évoqué le rôle de Bernard comme artisan de paix, rappelant son ultime tentative de réconciliation entre l’empereur Henri IV et le pape Grégoire VII :

« Ce voyage, qui lui coûta la vie, est un exemple de courage : celui de promouvoir la paix sans se décourager, même face à l’échec. »

En s’adressant tout particulièrement aux guides et moniteurs présents dans la délégation, François a offert une image puissante :

« La pioche de saint Bernard fut la Parole de Dieu, capable d’entailler les cœurs glacés ; sa cordée fut la communauté, avec laquelle il a cheminé pour aider les autres à avancer sur les sentiers escarpés. »

C’est dans cet esprit de cordée que la fête s’est poursuivie à Aoste, tissant un lien vivant entre la mémoire du saint, le message du pape, et l’engagement quotidien des professionnels de la montagne, qui font de l’accueil et de la solidarité des valeurs fondatrices.

