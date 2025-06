Il rito della riscossione della pensione: una Valle che si risveglia ogni primo del mese

C’è un piccolo rito che si ripete, puntuale come le stagioni, in ogni angolo della Petite Patrie. È il primo del mese, e qualcosa si muove: le saracinesche si alzano, le piazze si animano, i bar sfornano caffè più intensi del solito. Da martedì 1° luglio, Poste Italiane avvierà il pagamento delle pensioni in tutti i 71 uffici postali valdostani, dando il via a quella danza gentile fatta di sorrisi, attese e consuetudini.

Ma il tempo cambia, e insieme alla memoria dei gesti antichi, si fa strada anche l’innovazione: chi ha scelto l’accredito su Libretto di Risparmio, Conto BancoPosta o Postepay Evolution potrà trovare la propria pensione già disponibile dal mattino stesso. Basta una Carta di Debito e uno dei 53 ATM Postamat sparsi tra le montagne per evitare la fila e prelevare in tutta tranquillità.

E non è tutto: per chi teme furti o scippi, Poste Italiane offre una polizza assicurativa gratuita fino a 700 euro per episodi avvenuti entro le due ore successive al prelievo. Un piccolo scudo di sicurezza, perché la fiducia ha bisogno anche di protezione.

Un consiglio? Se non siete tra i più mattinieri, aspettate qualche ora. Evitate i primi giorni e le prime ore: l’aria è più leggera e il tempo meno affollato nel cuore del giorno. Un modo come un altro per trasformare un semplice ritiro in una passeggiata, magari con sosta al forno o all’edicola.

Anche questo, dopotutto, è un pezzo di Valle. Un luogo dove il futuro arriva con garbo, senza stravolgere il presente.

Et même ici, dans la plus petite région d’Italie, la modernité marche au pas tranquille des habitudes. Entre les guichets de nos villages et les écrans tactiles des Postamat, la pension devient plus qu’un simple versement : un rendez-vous avec la vie.