Venerdì 31 maggio alle ore 10:30, un'atmosfera di solennità e speranza avvolgerà la Caserma “Tenente Colonnello Alessi”, sede del Comando Gruppo Carabinieri di Aosta, in occasione dell'inaugurazione dei nuovi spazi dedicati a “Una stanza tutta per sé”.

Questo importante progetto è stato reso possibile grazie alla preziosa collaborazione tra il Soroptimist International Valle d’Aosta, lo Zonta Club International Aosta Valley e il Comando dell’Arma dei Carabinieri.

L'idea di creare un luogo sicuro e accogliente per coloro che hanno subito abusi e violenze ha preso vita il 22 novembre 2019, quando la prima "stanza tutta per sé" ha aperto le sue porte. Da allora, questo rifugio ha offerto sostegno e ascolto a minori e donne che, nel momento più buio delle loro vite, hanno trovato nei Carabinieri un punto di riferimento imprescindibile. Ogni dettaglio di questo spazio è stato pensato per trasmettere un senso di protezione e comprensione, con l'obiettivo fondamentale di mettere al centro la persona e le sue sofferenze.

Il progetto "Una stanza tutta per sé" non si limita alle mura di Aosta, ma si estende su tutto il territorio nazionale, dimostrando così l'importanza di una cultura diffusa di attenzione e sensibilizzazione contro la violenza di genere. L'inaugurazione di questi nuovi spazi rappresenta un nuovo capitolo in questa lotta, un momento di rinascita e speranza per le vittime che, con coraggio, intraprendono il difficile cammino verso la guarigione e la ricostruzione della propria vita.

La cerimonia di inaugurazione sarà un momento di grande significato e partecipazione, con la presenza delle autorità locali, dei rappresentanti delle associazioni coinvolte e dei membri del Comando dei Carabinieri. Questo evento non è solo un'occasione per celebrare un traguardo importante, ma soprattutto un'opportunità per rafforzare l'impegno della comunità di Aosta nella lotta contro la violenza e nell'offrire un sostegno tangibile a coloro che ne hanno bisogno.