Il Centro per le famiglie inaugura la nuova gestione con un mese di attività e incontri

Da gennaio 2024 l’Assessorato Sanità, Salute e Politiche Sociali, attraverso la Struttura servizi alla persona, alla famiglia e disagio abitativo, ne ha affidato la gestione con un accordo di collaborazione alla Cooperativa La Libellula, capofila del progetto, alla Cooperativa Noi & Gli Altri, alla Cooperativa La Melagrana e al Forum delle Associazioni familiari della Valle d’Aosta.

Il Centro è un luogo di ascolto, aggregazione e condivisione aperto a chiunque. Propone attività che promuovono l’interculturalità e si pone a sostegno di tutte le famiglie e di persone di ogni età, oltre a fornire un primo orientamento verso i servizi presenti sul territorio.

Dal 15 maggio al 15 giugno, oltre alla normale programmazione, si alternano laboratori su prenotazione e incontri ad accesso libero. Si parte da mercoledì 15 maggio con un aperitivo presso il Centro alle 18. Per chi ama il ballo, due le serate dedicate al tango, facilitatore della comunicazione non verbale, il 22 maggio e il 3 giugno. Le danze afro, per adulti sopra i 50 anni, sono invece in programma l’11 e il 14 giugno.

La giornata di giovedì 30 maggio è interamente dedicata alla terza età. Dalle 15.00 alle 17.00 verrà presentato un laboratorio a sostegno di un sano invecchiamento, per allenare la mente e la memoria. A seguire alcuni ateliers e attività per persone affette da demenza. Verrà inoltre presentato il progetto dedicato ai familiari e caregivers. Infine il gioco del burraco fino alle 19.00 allieterà il pomeriggio di condivisione.

Il tema della neogenitorialità sarà affrontato venerdì 31 maggio. Dalle 10.00 si parlerà di emozioni durante la gravidanza e verranno proposti laboratori di rilassamento per mamme in dolce attesa. Si passerà poi alla presentazione del massaggio infantile, strumento a supporto dello sviluppo del bambino.

Si concluderà alle 17.15 con un laboratorio creativo per bimbi e per i loro genitori. Durante la giornata verranno fornite informazioni in merito al progetto GPS, Genitori per scelta, della Cooperativa Noi & Gli Altri, pensato per sostenere le famiglie nei primi passi della genitorialità.

Giochi multiculturali e un laboratorio di henné animeranno gli spazi del Centro mercoledì 12 giugno dalle 14.00. Nel pomeriggio si esploreranno i ruoli di madre e padre in un viaggio attraverso le diverse comunità del mondo.

Durante il mese sarà proposto il 6 giugno anche un incontro, tenuto da esperti, per affrontare la questione del digitale, cyber-security e identità.

L’inaugurazione si concluderà venerdì 15 giugno. Alle 11.30 è organizzata una conferenza stampa a cura dell’Assessorato Sanità, Salute e Politiche sociali. Dalle 15.00 il Centro si trasformerà in una ludoteca per tutte le età, tra giochi da tavolo, giochi di ruolo e punto 0-6 anni.

Sono numerose le collaborazioni nei primi mesi di attività del Centro, tutte per offrire opportunità di incontro e valorizzazione delle risorse del territorio. Coinvolte per l’inaugurazione Forme Vitali, Aosta Iacta Est, l’Associazione Italiana di Massaggio Infantile, l’Associazione San Vincenzo de’ Paoli.

Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito. Per i laboratori è necessaria la prenotazione tramite mail a info@centrofamiglievda.it