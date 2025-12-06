Passaggio delle insegne al Soroptimist, nel segno della solidarietà e dell’integrazione; Silvia Galliano nuova presidente

Giovedì 4 dicembre 2025, nella cornice della chiusura dell’anno sociale del Soroptimist Club Valle d’Aosta, la comunità al femminile ha celebrato la cerimonia di passaggio delle insegne tra la Presidente uscente Viviana Maria Vallet e la incoming Silvia Galliano, che guiderà il Club per il biennio 2026-2027 insieme alla segretaria Indra Carta e alla Programme Director Elisa Chanoine. Una staffetta ideale che rinnova l’impegno sul territorio, forte dell’esperienza maturata negli ultimi anni e dei valori che ne ispirano l’azione.

Durante la serata sono stati illustrati i progetti e i service realizzati nel biennio trascorso: campagne di sensibilizzazione sulla violenza di genere attraverso incontri e conferenze; l’allestimento di due “Stanze tutte per sé” dedicate alla raccolta delle denunce; sostegno ad associazioni e famiglie in difficoltà; borse di studio per giovani studentesse; firme di Carte etiche a favore dello sport femminile con i Comuni di Aymavilles e Pré-Saint-Didier; e iniziative promosse insieme alla Fondazione Comunitaria, dai pranzi solidali ai tirocini inclusivi. Tutte azioni concrete che hanno tradotto sul territorio la missione del Club: promuovere opportunità e diritti per le donne, evitando che fragilità e condizioni sociali diventino ostacoli insormontabili.

Un impegno corale e partecipato, valorizzato dalle parole della Presidente uscente, che ha rimarcato come «il successo di ogni progetto richieda la creazione di una sinergia fra istituzioni e club service del territorio, ma soprattutto un grande spirito di servizio e di solidarietà». Concetti che hanno scandito la serata e che restano la bussola per affrontare le sfide future, in una Valle d’Aosta che cambia e si arricchisce di nuove identità.

Viviana Maria Vallet presidente del Soroptimist Club Valle d'Aosta con Miguelina Baldera Santana presidente dell'Associazione Donne Latino-Americane della Valle d'Aosta "Uniendo Raices"

L’incontro conviviale è stato infatti dedicato a una raccolta fondi a favore dell’Associazione Donne latinoamericane della Valle d’Aosta Uniendo Raices, impegnata nel doposcuola dell’Oratorio San Filippo Neri di Aosta. L’obiettivo è sostenere studenti con background migratorio, rafforzarne l’apprendimento, prevenire la dispersione scolastica e affiancare famiglie e ragazzi di fronte a difficoltà specifiche. Un progetto che incarna al meglio il binomio solidarietà-integrazione, con il Club soroptimista ancora una volta al fianco di chi costruisce comunità attraverso l’inclusione e l’educazione.