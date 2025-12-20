Grande Festa presso la Rsa Don Menzio

Giovedì 18 dicembre la Rosa Don Menzio di Avigliana ha accolto con entusiasmo l'amica cantante Roberta Maffiodo, che ci ha allietato con dolci melodie, e il marito Lodovico Marchisio, che ha presentato uno dei suoi trenta ottimi libri dedicati alla montagna: “Monti, specchio di luce”, realizzato con vari coautori e coautrici.

Questo incontro si è rivelato un vero e proprio “specchio di luce” per i nostri ospiti, che hanno apprezzato molto la lettura delle poesie di cui l'antologia è ricca.

Alcuni testi sono stati commentati, come le belle testimonianze che ci ha proposto Lodovico sulle sue attività di alpinista, svolte nonostante il morbo di Parkinson.

Le arrampicate sono diventate una cura contro la malattia. Perché stare in mezzo alla natura, vivere con passione il raggiungimento delle vette, regala ad ognuno di noi un'emozione che solo un'attività di questo genere può offrire. La condivisione poi, rende partecipe anche chi in montagna non ci può andare.

Le canzoni di Roberta ci hanno rallegrato e hanno fatto cantare i nostri degenti e i loro familiari, insieme a tutto il personale presente.

Ringraziamo Roberta e Lodovico per la consueta disponibilità e la generosità con cui hanno condiviso le loro passioni e per la gioia che ha illuminato i volti dei nostri ospiti. Aspettiamo volentieri un'altra occasione per invitarli nuovamente a trascorrere del tempo di qualità con i ricoverati.

Bruna Daniela Muzzin