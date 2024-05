Un gesto di solidarietà che abbraccia il mondo e l'ambiente

In un mondo in cui la solidarietà e la sostenibilità ambientale sono sempre più importanti, un'iniziativa che unisce entrambi gli ideali brilla come un faro di speranza. L'Associazione "Amici di Manuela e dei Missionari Oblati di Maria Immacolata-ETS" presenta con entusiasmo il suo Mercatino Solidale intitolato "La Solidarietà attraverso il Riuso di Oggetti Usati".

Questo speciale mercatino si terrà ogni fine settimana del mese di maggio, offrendo un'opportunità unica per contribuire a due cause meritevoli: sostenere i bambini del Senegal e proteggere l'ambiente attraverso il riuso di oggetti usati. Gli orari di apertura saranno i seguenti:

Sabato: mattina dalle 10:00 alle 12:00, pomeriggio dalle 16:00 alle 19:30.

mattina dalle 10:00 alle 12:00, pomeriggio dalle 16:00 alle 19:30. Domenica: mattina dalle 9:30 alle 12:00, pomeriggio dalle 16:30 alle 19:30.

Presso la sede dell'Associazione, situata nella Parrocchia Maria Immacolata, Aosta, in Viale Lexert, 14, sarà possibile immergersi in un'atmosfera di solidarietà e impegno per il bene comune.

Ciò che rende questo Mercatino Solidale così speciale è la sua missione di aiutare i bambini del Senegal, una causa nobile e urgente. Grazie alle donazioni generose e alla partecipazione della comunità, l'Associazione può offrire un aiuto concreto e tangibile a coloro che ne hanno più bisogno.

Ma non è solo una questione di dare: attraverso il riuso di oggetti usati, il mercatino promuove attivamente la sostenibilità ambientale. Rendendo nuovamente disponibili oggetti che altrimenti potrebbero finire in discarica, si riduce l'impatto ambientale e si promuove uno stile di vita più eco-sostenibile.

Ogni visita al Mercatino Solidale non è solo un'opportunità per fare un acquisto, ma anche un gesto di solidarietà e responsabilità ambientale. Ogni piccolo contributo conta e fa la differenza nel sostenere i bambini del Senegal e proteggere il nostro pianeta per le generazioni future.

Unisciti all'Asso-ciazione "Amici di Manuela e dei Missionari Oblati di Maria Immacolata-ETS" e partecipa a questa meravigliosa dimostrazione di solidarietà e impegno verso un mondo migliore per tutti.