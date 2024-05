Valle d’Aosta ha partecipato all'Udienza papale dedicata alla formazione professionale

In un evento che ha coinvolto numerosi rappresentanti da tutto il mondo, la nostra regione ha avuto l'onore di essere presente con una delegazione di allievi della IeFP del Cnos Fap Valle d’Aosta.

Durante il suo intervento, il Santo Padre ha ribadito l'importanza cruciale della formazione professionale nel processo di crescita individuale, sottolineando la necessità di sviluppare non solo competenze tecniche, ma anche virtù umane. Ha posto l'attenzione su tre concetti cardine: giovani, formazione, professione.

A destra l'assessre Luigi Bertschy con Paola Vacchina

L'Assessore ha sottolineato che la partecipazione della Valle d'Aosta a questo evento testimonia l'impegno costante verso politiche formative in favore dei giovani della regione. È significativo notare come Papa Francesco abbia enfatizzato il ruolo e il valore dei giovani che frequentano i percorsi di IeFP, riconoscendo il merito del modello formativo adottato.

Il discorso del Papa ha posto l'accento su tre pilastri fondamentali: giovani, formazione e professione. Ha evidenziato che il giovane deve essere al centro del processo formativo, che deve sfruttare al meglio le opportunità offerte dalla tecnologia, ma senza dimenticare che essa da sola non risolve i problemi umani.

Infine, è stata ribadita l'importanza della professione come elemento identitario e fondamentale della vita di ogni individuo, invitando a non interpretare il lavoro esclusivamente in termini di guadagno, ma come un'espressione della propria dignità e contributo al bene comune.

La Giornata, alla quale hanno preso parte circa 7000 giovani, è stata coordinata dalla valdostana Paola Vacchina, Presidente di Forma, associazione voluta, nel 1999, dalla Cei e promossa da Acli, Cisl, Cif, Coldiretti, Confap, Compagnia delle Opere, Confcooperative e dal Mcl.