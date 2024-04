Trekking Nature – edizione 2024 - Iscrizioni aperte da lunedì 22 aprile 2024

Trekking Nature si svolgerà nei mesi di luglio e agosto, offrendo nove turni di cinque giorni ciascuno, dal lunedì al venerdì. I turni sono stati organizzati tenendo conto dell'età dei partecipanti, che va dai 7 ai 14 anni. Inoltre, è previsto un turno aggiuntivo per la fascia d'età con il maggior numero di richieste di partecipazione in esubero.

Durante l'avventura, i ragazzi saranno accompagnati da personale specializzato e avranno l'opportunità di esplorare l'ambiente alpino attraverso emozionanti escursioni. Oltre a immergersi nella bellezza naturale delle montagne, parteciperanno a giochi e attività pensate per favorire la scoperta della montagna e promuovere valori di educazione ambientale e rispetto del territorio. Quest'anno, in particolare, il tema principale sarà "I cambiamenti climatici e le conseguenze sull'ambiente di alta montagna", scelto dai ragazzi partecipanti all'edizione precedente.

Il termine ultimo per le iscrizioni è fissato per domenica 19 maggio 2024, pertanto gli interessati sono invitati a non perdere questa occasione unica di avventura e crescita personale.

Tutte le informazioni necessarie e i moduli per l'iscrizione sono disponibili sul sito web della Regione Autonoma Valle d'Aosta, all'indirizzo dedicato al Trekking Nature 2024. Preparatevi a vivere un'esperienza indimenticabile tra le vette delle nostre montagne!