A scuola di riciclo con Comieco

Dall’8 al 14 aprile torna per la Paper Week, campagna informativa nazionale dedicata alla raccolta differenziata e al riciclo di carta e cartone, organizzata da Comieco in collaborazione con Federazione Carta e Grafica, Unirima e con il patrocinio di ANCI, Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Utilitalia e Rai per la Sostenibilità.

Per una settimana, in ogni regione italiana, verranno organizzate una serie di attività dedicate ai cittadini che potranno farsi una cultura su carta e cartone imparando cosa succede dopo il cassonetto, come avviene il riciclo e l’importanza di far bene la raccolta differenziata.

Raccolta differenziata dei materiali cellulosici che in Valle d’Aosta in realtà è già una buona abitudine: la media pro-capite annuale è sopra gli 80 kg/ab, ma i margini per migliorare questo risultato non mancano ampliando le proprie conoscenze e imparando a differenziare senza errori.

La Paper Week in Valle D’Aosta: RicicloAperto

Per diffondere le buone pratiche incentivando quantità e qualità della raccolta differenziata di carta e cartone, con la Paper Week torna RicicloAperto: l’impianto di recupero Enval Srl, sito a Brissogne (AO) aprirà le proprie porte a circa 150 studenti per spiegare e mostrare dal vivo le diverse fasi del ciclo del riciclo e ricordare le regole per differenziare correttamente carta e cartone evitando - ad esempio - materiali estranei e appiattendo le scatole prima del conferimento.

Paper Week Challenge

“Formazione” e “divertimento” sono le parole chiave di un altro appuntamento di richiamo: la Paper Week Challenge. Un quiz in diretta streaming - ogni giorno da lunedì 8 a venerdì 12 aprile alle 19:00 – in cui squadre di cittadini si sfideranno sulle regole del corretto riciclo di carta e cartone. Per partecipare basta iscriversi utilizzando l’apposito form online disponibile al seguente link https://www.comieco.org/paper-<wbr></wbr>week-challenge-2024/.

Si gioca e si può vincere: in palio, un montepremi complessivo di 500 euro (100 euro al giorno).