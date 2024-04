Charvensod: Torna il progetto Boudza-té

Charvensod, il comune guidato dal dinamico sindaco Rony Borbey borbey e la sua Giunta, si distingue per un'iniziativa rivoluzionaria che sta cambiando le abitudini di vita quotidiana dei suoi abitanti: Boudza-té. Questo progetto, nato dalla visione lungimirante del Comune e di Daniele Vallet, ha l'obiettivo di promuovere la mobilità sostenibile, con ricadute positive sull'ambiente e sulla salute psicofisica delle persone.

Limitare l'utilizzo dei mezzi di trasporto tradizionali per recarsi al lavoro o a scuola, e ricevere degli incentivi per farlo, ha dimostrato di essere una scelta vincente. Meno inquinamento, meno vita sedentaria e più benessere per tutti: queste sono solo alcune delle ricadute positive che si sono manifestate grazie a Boudza-té.

Anche quest'anno, il Comune di Charvensod ha confermato il suo impegno verso la sostenibilità, lanciando la sesta edizione di Boudza-té. Rivolto ai residenti di Charvensod e a coloro che lavorano nel comune, il progetto offre incentivi per spostarsi in modo sostenibile. Le iscrizioni sono aperte fino al 30 aprile e il programma sarà attivo dal 1° maggio al 31 ottobre 2024.

I partecipanti possono scegliere tra diversi modi di spostarsi - a piedi, in bicicletta elettrica o muscolare - e ricevere incentivi in base alla tipologia di trasporto scelta. Con un range che va da 18 a 25 centesimi per ogni chilometro percorso per recarsi al lavoro o a scuola e per rientrare, Boudza-té premia gli sforzi verso uno stile di vita più sano e sostenibile.

Al termine del progetto, gli incentivi accumulati verranno convertiti in buoni acquisto da spendere presso le attività commerciali di Charvensod, contribuendo così anche alla crescita economica locale.

Il regolamento e il modulo per la partecipazione sono disponibili sul sito internet del Comune, offrendo a tutti la possibilità di unirsi a questa rivoluzione verde e promuovere un futuro migliore per tutti. Con Boudza-té, ogni passo verso la sostenibilità conta, e insieme possiamo fare la differenza per il nostro pianeta e per le future generazioni.