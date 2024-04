Nouvelle île écologique à l'Hôpital Parini : problèmes et perspectives

La décision du gouvernement de réaliser une nouvelle île écologique au service de l'ensemble de l'hôpital a suscité des interrogations et des préoccupations parmi les membres du Conseil régional. Le Conseiller Diego Lucianaz a soulevé plusieurs questions concernant la logistique et l'impact environnemental de ce projet crucial.

Une des principales préoccupations concerne la communication avec les entreprises chargées de la gestion des déchets. Lucianaz a demandé si toutes les entreprises impliquées dans la collecte des déchets à l'île écologique ont été informées du changement de position et s'il existe une documentation concernant la correspondance effectuée. De plus, il a soulevé des doutes sur l'impact potentiel du projet d'agrandissement de l'hôpital Parini sur la gestion des déchets.

En réponse à ces questions, l'Assesseur à la santé, Carlo Marzi, a apporté des assurances concernant l'implication des entreprises concernées. Les sociétés impliquées dans le service de collecte des déchets urbains et sanitaires ont été contactées et ont participé à des inspections pour identifier des solutions organisationnelles pour le transfert rapide des déchets. Ce processus a conduit à des propositions concrètes de la part des entreprises, qui comprennent la collecte même les jours fériés et une réorganisation du système de collecte des déchets municipaux.

Cependant, Lucianaz a mis en lumière les défis opérationnels qui pourraient survenir en raison de la concentration des activités dans une seule zone et des travaux nécessaires pour la réalisation de l'île écologique. La présence de machineries lourdes et de démolitions pourrait générer du bruit et des vibrations, augmentant les problèmes déjà identifiés dans les évaluations de sécurité.

De plus, Lucianaz s'est inquiété du retard dans la mise à jour de l'Assemblée législative sur les projets d'agrandissement de l'hôpital. Malgré les promesses de l'Assesseur, il semble manquer une communication efficace et opportune concernant un sujet aussi délicat et important pour la communauté.

Il est essentiel que les institutions impliquées garantissent une communication transparente et une évaluation approfondie des impacts environnementaux et logistiques de ce projet. L'Assemblée législative a le droit d'être pleinement informée et impliquée à toutes les étapes décisionnelles concernant la santé et le bien-être de la communauté.