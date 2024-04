Courmayeur: Nuove Tari 2024 - Dal 1° maggio nuova gestione rifiuti in Valdigne

Il Consiglio comunale di Courmayeur ha dato il via libera al Piano Economico Finanziario (PEF) e alle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2024, in un incontro che ha evidenziato un cambio culturale nell'approccio alla gestione dei rifiuti. Il Sindaco Rota ha sottolineato l'importanza di questo cambiamento, dichiarando: "Dobbiamo far passare il giusto messaggio. Deve essere un cambio culturale".

L'approvazione, avvenuta con 10 voti favorevoli (SìAMO Courmayeur) e 4 voti contrari (Esprit Courmayeur), è stata preceduta dalla relazione del Vice Sindaco, Federico Perrin, il quale ha illustrato il quadro normativo, evidenziando la nuova convenzione tra le Unitées des Communes Valdotaines Grand-Paradis e Valdigne – Mont Blanc e i relativi Comuni del subATO A. Questa convenzione prevede l'esercizio in forma associata della gestione dei rifiuti urbani.

"Complessivamente i costi aumentano di circa il 6,8% rispetto alla previsione del documento analogo approvato l’anno scorso" ha dichiarato il Consigliere capogruppo di Esprit Courmayeur, Stefano Miserocchi, sollevando domande circa questa variazione. Il Sindaco Rota ha spiegato che si è deciso di approvare una tariffa preventiva per il 2024 che tiene conto dei costi certi del 2022 e degli extracosti del medesimo anno. "Si mette a preventivo un po’ di più e poi si recupera su anni precedenti" ha chiarito il Sindaco.

Il sistema di calcolo delle tariffe è complesso e quest'anno si prevede un aumento in vista del nuovo sistema di raccolta, che entrerà in vigore dal 1° maggio 2024 con il nuovo gestore. Il Sindaco ha evidenziato che questo sistema sarà più oneroso per le nuove tipologie di servizio. Un punto cruciale è l'obiettivo di migliorare la qualità della differenziata, con un premio previsto per chi effettua una corretta separazione dei rifiuti.

Attualmente la Valdigne si trova ad essere il fanalino di coda per quanto riguarda la quantità di rifiuti differenziati, nonostante una qualità discreta. Il Sindaco ha sottolineato l'importanza di adottare un sistema di raccolta simile a quello che sarà avviato, citando le comunità che hanno già implementato tali sistemi con successo.

L'avvio della nuova gestione dei rifiuti nel SubAto A (Unitées Grand Paradis e Valdigne) è previsto ufficialmente per il 1° maggio, come stabilito dal contratto. Tuttavia, sarà nell'autunno che il nuovo sistema raggiungerà il massimo della sua operatività, grazie alla campagna di comunicazione sul territorio e alla distribuzione dei nuovi mastelli e tessere.

"Si prevede di cominciare con il servizio effettivo in autunno con i Comuni non turistici, per poi passare ai Comuni turistici dopo le vacanze di Natale" ha spiegato il Sindaco Rota. Questo nuovo sistema prevede una raccolta mista, con porta a porta (utilizzando mastelli e tessere) e nuovi contenitori con diverse tipologie di apertura, adattate alle utenze commerciali e domestiche.

Il successo di queste iniziative, ha sottolineato il Sindaco, dipenderà principalmente dall'impegno dei cittadini. "Dobbiamo far passare il giusto messaggio. Deve essere un cambio culturale." L'educazione e la sensibilizzazione sono le chiavi per raggiungere gli obiettivi di una migliore gestione dei rifiuti.

Per informare e coinvolgere ulteriormente la comunità, il Sindaco Rota ha annunciato che giovedì 2 maggio 2024, presso le scuole del Comune di Arvier, si terrà un incontro rivolto agli amministratori locali e ai consiglieri comunali dei Comuni delle Unitées Grand Paradis e Valdigne Mont-Blanc. Durante questo incontro saranno spiegate tutte le novità, le procedure, le tempistiche e il piano di comunicazione che verrà attivato sul territorio.