A Courmayeur seconda edizione di "Export ad Alta Quota"

Seconda Edizione del Forum Italiano dell’Export, intitolata "Export ad Alta Quota", si presenta come un’importante vetrina per il Made in Italy, un’occasione imperdibile per istituzioni, imprenditori e professionisti di discutere le strategie per espandere la presenza delle eccellenze italiane nei mercati internazionali. Il Forum si terrà a Courmayeur, nella suggestiva cornice del Relais MontBlanc & Spa, e si propone di approfondire tematiche cruciali per la promozione del territorio e la valorizzazione delle competenze imprenditoriali.

Quest’anno, il focus dell’evento è incentrato su un tema particolarmente significativo per la regione ospitante: “Natura, Cultura e Ospitalità: Esportare la Valle d’Aosta”. La scelta di questo argomento vuole mettere in evidenza come una regione dalle straordinarie risorse naturali, culturali ed enogastronomiche possa trasformarsi in un esempio virtuoso di promozione integrata, capace di attrarre flussi turistici durante tutto l’anno, puntando sulla destagionalizzazione e su proposte innovative. La Valle d’Aosta, infatti, non solo ha montagne iconiche, ma vanta una tradizione turistica e gastronomica che può consolidarsi nel panorama internazionale, se supportata da un'offerta diversificata e mirata.

Il parterre degli ospiti di questa seconda edizione è di altissimo profilo. Tra i partecipanti si trovano figure istituzionali rilevanti come il Presidente della Regione Autonoma Valle d’Aosta, Renzo Testolin, il Sindaco di Courmayeur, Roberto Rota, e diversi imprenditori di fama internazionale come Teodorani Fabbri, Matteo Marzotto, Roberto Costa e Riccardo Maria Monti. A completare il quadro, la presenza di rappresentanti del mondo delle istituzioni, delle organizzazioni professionali e delle associazioni di categoria, che testimoniano l’importanza di un progetto condiviso tra pubblico e privato, in grado di spingere l'Italia e la Valle d’Aosta verso nuove opportunità di crescita.

I temi trattati durante il Forum spaziano dall’internazionalizzazione delle imprese locali ai processi di finanziamento per l’export, senza dimenticare la promozione dei prodotti tipici, l’espansione dell’offerta turistica e culturale e l’integrazione delle best practices nel settore turistico montano. L’approfondimento delle esperienze di successo in ambito alpino rappresenta un’occasione per individuare soluzioni efficaci per diversificare i flussi turistici e per rafforzare le competenze gestionali delle imprese del territorio, nonché le sinergie con operatori internazionali.

Il Forum dimostra anche che l’export non è un fenomeno esclusivo delle grandi imprese industriali. Le piccole e medie imprese, se adeguatamente supportate, hanno un grande potenziale per affermarsi sui mercati esteri. La collaborazione tra istituzioni, associazioni professionali e banche è fondamentale per costruire un ecosistema che permetta di affrontare le sfide del mercato globale in modo efficace e duraturo.

Per l’imprenditore che ha fortemente voluto questa iniziativa, la Seconda Edizione del Forum rappresenta un passo significativo nella valorizzazione del Made in Italy nel mondo. L’obiettivo è consolidare una rete di attori e competenze, capace di contribuire al rafforzamento del patrimonio culturale, naturale e imprenditoriale della Valle d’Aosta, e di replicare tali successi in altre regioni italiane. Il Forum, dunque, non è solo un evento, ma un’occasione per costruire il futuro dell’Italia sulle solide basi della tradizione e dell’innovazione.