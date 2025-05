Risultati record per il Gruppo CVA nel 2024: più forti, più verdi, più strategici

Il Consiglio di Amministrazione di CVA S.p.A., interamente controllata dalla Regione Autonoma Valle d’Aosta, ha approvato il progetto di bilancio al 31 dicembre 2024 registrando risultati economici straordinari e consolidando il posizionamento del Gruppo come operatore nazionale 100% green. L’EBITDA ha toccato per la prima volta quota 415 milioni di euro, con un incremento del 43% rispetto al 2023, mentre l’utile netto consolidato di pertinenza del Gruppo ha raggiunto i 213 milioni (+35%). I ricavi totali si sono attestati a 1,41 miliardi, in calo rispetto all’anno precedente a causa della diminuzione dei prezzi dell’energia, ma controbilanciati da un aumento significativo dei volumi prodotti. I principali indicatori di redditività, ROE e ROI, si sono attestati rispettivamente al 22,18% e al 19,7%, confermando l’eccellente performance finanziaria.

Nonostante investimenti pari a 284 milioni di euro, principalmente destinati allo sviluppo delle energie rinnovabili e al rafforzamento della piattaforma industriale, la posizione finanziaria netta è rimasta stabile a 576 milioni, con un rapporto PFN/EBITDA migliorato sensibilmente, passando da 1,96 a 1,39. Tra le operazioni strategiche più rilevanti si segnalano l’acquisizione del controllo del Gruppo Sunnerg, l’acquisto del 100% di Renergetica S.p.A., società di punta nello sviluppo di impianti fotovoltaici ed eolici, e l’ingresso nel capitale della Eolica Cancellara S.r.l. e di progetti fotovoltaici di Solar Ventures.

La produzione complessiva ha toccato un massimo storico con 3.622 GWh, favorita da condizioni idriche ottimali e dal contributo degli impianti recentemente acquisiti. La potenza installata ha raggiunto i 1.244,8 MW, di cui oltre 300 MW derivanti da eolico e fotovoltaico, a testimonianza di una transizione energetica concreta e strutturata. Il bilancio di sostenibilità, integrato per la prima volta nella Relazione Consolidata in ottemperanza alla nuova direttiva CSRD, conferma il ruolo strategico della politica ESG nel modello industriale del Gruppo: investimenti nei territori, efficienza energetica, resilienza agli eventi climatici estremi — come dimostrato dalla tenuta degli impianti durante l’alluvione del giugno 2024 in Valle d’Aosta — sono parte integrante di una governance attenta e responsabile.

Il Consiglio proporrà all’Assemblea dei Soci un dividendo da 85 milioni di euro, in crescita del 13,3% rispetto all’anno precedente. Un risultato che premia non solo la solidità economica, ma anche la coerenza di una visione imprenditoriale che unisce efficienza, sostenibilità e valore pubblico. Il Presidente Marco Cantamessa ha parlato di “un Gruppo più solido, ambizioso e pronto per le sfide della transizione energetica”, mentre l’Amministratore Delegato Giuseppe Argirò ha definito il 2024 “un punto di svolta nella storia di CVA”, sottolineando l’importanza della diversificazione tecnologica e territoriale e rilanciando il ruolo del Gruppo in un’ottica di sviluppo a lungo termine.

Il messaggio che emerge da questo bilancio è chiaro: CVA non è soltanto un operatore energetico, ma un attore strategico dello sviluppo sostenibile, capace di coniugare rendimento, innovazione e impegno territoriale. Un modello, tutto valdostano, che guarda al futuro con realismo e determinazione.