Al via la redazione del Programma forestale regionale della Valle d’Aosta

Alla consegna erano presenti, oltre all’Assessore Carrel, il Coordinatore del Dipartimento risorse naturali e Corpo forestale, Paolo Oreiller, il Comandante del Corpo forestale della Valle d’Aosta, Luca Dovigo, e il dirigente della Struttura foreste e sentieristica, Jean-Claude Haudemand. In rappresentanza del raggruppamento temporaneo di professionisti erano presenti lo Studio RDM di Firenze, mandatario del servizio, e alcuni degli altri operatori economici che svolgeranno il servizio.

Il Programma forestale regionale è un documento di indirizzo previsto dal D.lgs. 34/2018, Testo unico in materia di foreste e filiere forestali, da sviluppare in coerenza con le linee guida della Strategia Forestale Nazionale del 2021. In tale ambito è previsto che le regioni individuino i propri obiettivi e definiscano le relative linee d'azione del settore forestale, tenendo in considerazione le diverse esigenze socio-economiche, ambientali e paesaggistiche, con particolare attenzione alla prevenzione del rischio idrogeologico, alla mitigazione e all’adattamento al cambiamento climatico.

Nello specifico, il Programma forestale regionale, il cui tempo di redazione è previsto in 18 mesi, assicurerà l’aggiornamento del quadro conoscitivo del patrimonio forestale regionale, nonché del piano antincendio boschivo e delle cartografie tematiche del settore forestale. Il documento provvederà anche ad approfondire l’analisi dello stato fitosanitario del patrimonio forestale regionale e le tematiche relative alla filiera foresta-legno, con specifiche valutazioni sia sulla possibilità di operare con legname valdostano a provenienza tracciata sia sulle potenzialità di approvvigionamento di quest’ultimo per la produzione di energia.

Infine, saranno valutate le opportunità e i vantaggi a livello regionale dell’adesione a standard di Certificazione di gestione forestale sostenibile.

“Il settore forestale riveste un ruolo fondamentale nella mitigazione degli effetti della crisi climatica in atto e assicura la produzione costante e continua di beni e servizi ecosistemici - spiega l’Assessore Carrel - Risulta, quindi, necessaria un’azione concreta di governance regionale e di ampia comunicazione a tutti gli stakeholders presenti sul territorio regionale. Non è infatti possibile prescindere da una visione strategica e lungimirante delle politiche di settore e di coordinamento tra lo sviluppo della filiera foresta-legno e tutta la politica ad essa connessa. Nella piena consapevolezza di questi aspetti così importanti per il futuro della Valle d’Aosta, avviamo oggi la redazione del Programma Forestale regionale, documento strategico in base al quale sarà possibile attivare ulteriori processi di pianificazione e gestione forestale sostenibile.”