Con il Gruppo FAI Giovani Aosta alla scoperta del Centro di trattamento dei rifluti di Brissogne

Il Gruppo FAI Giovani di Aosta si dimostra da sempre in linea con la triplice mission del Fondo Ambiente Italiano, ovverosia preservare il territorio per le generazioni presenti e future, promuovere la conoscenza del patrimonio storico-artistico e tutelare il paesaggio naturalistico e architettonico locale. Proprio lungo quest’ ultima direttiva si innesta il programma di eventi dedicato all’ambiente per l’anno 2024, che esordirà salutando la primavera con una inedita ma interessante iniziativa.

Nella mattinata di sabato 11 maggio prossimo il Gruppo FAI Giovani in collaborazione con la Delegazione FAI di Aosta proporrà ai soci e non un sopralluogo al Centro di trattamento dei rifiuti di Brissogne. Assieme agli operatori dell’ENVAL, azienda che ha in capo il sistema regionale di gestione del recupero e dello smaltimento dei rifiuti urbani, sarà così possibile approfondire il ciclo di vita della immondizia, dal trasporto alla lavorazione sino al riuso o alla destinazione in discarica.

Lungo il 2023 l’azienda ha ricevuto un totale di 76.835 tonnellate di rifiuti, di cui 23.956 tonnellate avviate a smaltimento e le restanti 52.879 al recupero. Dal biogas prodotto dai rifiuti abbancati in discarica sono stati prodotti 4.119.921 chilowattora di energia elettrica. Più nello specifico, le visite guidate comprenderanno alcune tappe presso gli impianti di smistamento della differenziata, la sala operativa dove prestano quotidianamente servizio gli addetti ENVAL e la discarica dove viene fatto confluire il materiale giudicato non differenziabile.

Saranno previsti quattro turni di visita dalle 09:30 alle 12:30 e con durata di un’ora ciascuno, ai quali sarà possibile aderire per un massimo di 25 posti.

Per partecipare basta presentarsi all'ingresso della centrale in Località L’Ile Blonde, 1, Brissogne dalle 09:30 dell'11 maggio. È possibile comunque comunicare in anticipo la propria partecipazione scrivendo una mail a aosta@faigiovani.fondoambiente.it o utilizzando il link: https://doodle.com/sign-up-sheet/participate/38fce034-d766-44e9-a2b1-d33bac4063f8/select

È consigliato indossare capi di abbigliamento e soprattutto calzature comode come scarponcini o scarpe da montagna, oltre che un gilet segnaletico di colorazione gialla o verde.