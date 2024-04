Uniti si vince

L' azione congiunta di Savt e Snals porta risultati. Savt-École e Snals-Confsal della Valle d’Aosta comunicano con soddisfazione che altri sette docenti in servizio nelle Scuole regionali hanno ottenuto dal Giudice del Lavoro di Aosta il diritto al riconoscimento degli scatti di anzianità e alla conseguente retribuzione, derivanti dal servizio svolto nei ripetuti incarichi a tempo determinato succedutisi negli anni.

Nello specifico, la Regione Autonoma Valle d’Aosta è stata condannata, nei confronti di Colleghe e Colleghi, a riconoscere a titolo di differenze retributive, in relazione all’anzianità di servizio prestata, la somma complessiva di oltre 45.000 euro.

Luigi Bolici e Alessandro Celi, Segretari rispettivamente di Savt-École e Snals-Confsal, commentano: «Si tratta dell’ennesima vittoria in giudizio, riportata nell’ormai decennale azione di tutela dei nostri iscritti più deboli – i precari – nei confronti dell’Amministrazione. Snals e Savt sono stati i pionieri nelle cause per il riconoscimento del danno da reiterazione di contratti a termine per le nomine a tempo determinato e nel riconoscimento delle differenze retributive legate agli scatti di anzianità, sempre per i docenti a tempo determinato. Il risultato ottenuto nei giorni scorsi ci rafforza nella convinzione che la strada intrapresa sia quella corretta e che la sinergia tra le nostre Organizzazioni conduca a risultati utili per l’intera categoria, al di là dell’appartenenza di sigla».

In tema di riconoscimento delle differenze retributive legate agli scatti di anzianità per i docenti a tempo determinato, Savt-École e Snals-Confsal invitano gli iscritti che non vi abbiano ancora aderito, a rivolgersi ai propri uffici per valutare la possibilità di promuovere un ricorso al fine di ottenere le differenze retributive dovute.

«A tal proposito – proseguono i due Segretari – ricordiamo che proprio grazie alle azioni legali promosse dai Sindacati e al successivo confronto con l’Assessore i precari hanno ottenuto il diritto al cosiddetto “bonus 500 euro” per l’aggiornamento. Intendiamo, pertanto, proseguire nella strada della collaborazione a vantaggio del personale docente e non docente, come dimostra la presentazione di una lista congiunta per l’elezione del rappresentante della Valle d’Aosta nel Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, con candidati Alessandro Celi (Snals) e Diego Salto (Savt-École)».

Le elezioni per il CSPI si svolgeranno il prossimo 7 maggio in tutte le Istituzioni scolastiche della Valle e i due Segretari lanciano un appello in merito: «Le riforme costituzionali in discussione avranno un rilevante impatto per il sistema scolastico italiano e il CSPI sarà chiamato ad esprimersi sui conseguenti provvedimenti applicativi. È fondamentale che tutto il personale della Scuola si rechi a votare per sostenere con il più ampio consenso possibile il candidato che, per competenza ed esperienza, garantisca la miglior tutela per la Scuola della Valle d’Aosta».

Savt-École e Snals-Confsal