Corso di fotografia a Saint-Pierre: Un viaggio nel mondo dell'immagine

Con il patrocinio del Comune, Enzo Massa Micon e Moreno Vignolini organizzeranno un corso di fotografia di base che promette di essere coinvolgente, istruttivo e divertente.

Obiettivo del Corso:

L'obiettivo principale del corso è quello di fornire ai partecipanti una solida base nel vasto mondo della fotografia, con un approccio pratico e coinvolgente. Saranno affrontati i principi fondamentali della tecnica fotografica, della composizione dell'immagine e della post-produzione, offrendo ai partecipanti gli strumenti necessari per sviluppare un percorso personale nella fotografia.

Programma:

Il corso sarà strutturato in sei sessioni, combinate tra lezioni teoriche in aula presso il Municipio di Saint-Pierre e uscite sul territorio per mettere in pratica quanto appreso. Ecco il programma dettagliato:

Giovedì 2 maggio, ore 20:30-22:00: Tecnica base

Tecnica base Lunedì 6 maggio, ore 20:30-22:00: Composizione dell'immagine

Composizione dell'immagine Giovedì 9 maggio, ore 18:30-20:00: Uscita a Saint-Pierre zona vigne

Uscita a Saint-Pierre zona vigne Lunedì 13 maggio, ore 20:30-22:00: Principi di post-produzione

Principi di post-produzione Giovedì 16 maggio, ore 18:30-20:00: Uscita a Saint-Pierre lungo Dora

Uscita a Saint-Pierre lungo Dora Lunedì 20 maggio, ore 20:30-22:00: Proiezione e confronto immagini dei partecipanti

Costo e Iscrizioni:

Il costo del corso è di €130,00. Le iscrizioni scadranno il 26 aprile 2024. Per informazioni e iscrizioni, contattare Moreno Vignolini all'indirizzo email morenovignolini@gmail.com oppure Enzo Massa Micon all'indirizzo enzo@alteluci.it.

Non perdere questa straordinaria opportunità di esplorare il mondo della fotografia, imparare nuove tecniche e condividere la tua passione con altri appassionati. Iscriviti oggi e preparati a scoprire nuovi orizzonti attraverso l'obiettivo della tua macchina fotografica!