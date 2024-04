ANP propone la chiamata diretta dei docenti da parte dei DS: Savt-École e Snals-Confsal della Valle d’Aosta esprimono dissenso

Tra le varie affermazioni, spicca quella relativa alla revisione delle modalità di reclutamento del personale scolastico, proponendo l'assunzione diretta da parte delle scuole, con particolare attenzione ai dirigenti scolastici.

Tale proposta, però, non è affatto una novità per l'ANP, come sottolineano Savt-École e Snals-Confsal della Valle d’Aosta. L'organizzazione sindacale dei dirigenti scolastici ha ripresentato questa richiesta all'inizio di ogni anno scolastico, sottolineando la necessità per i dirigenti di poter selezionare i docenti, compresi i supplenti, in base alle competenze anziché alle graduatorie.

Tuttavia, il dissenso nei confronti di questa proposta è forte. Savt-École e Snals-Confsal della Valle d’Aosta esprimono profonda preoccupazione per la persistenza con cui viene ripresentata ogni anno, evidenziando il rischio di eccessiva discrezionalità nella selezione del personale da parte dei dirigenti scolastici. La possibilità che criteri soggettivi possano influenzare le decisioni di assunzione è vista come un pericolo per la qualità e l'equità del sistema educativo.

Di conseguenza, le due organizzazioni sindacali invitano gli insegnanti a sostenere, nelle prossime elezioni per il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, candidati che si oppongano fermamente a qualsiasi ipotesi di riforma delle procedure di assunzione che minacci l'uguaglianza e la certezza dei parametri di valutazione per tutti i lavoratori.

In un momento in cui l'istruzione è al centro del dibattito pubblico e delle politiche governative, la questione del reclutamento del personale scolastico rappresenta un punto cruciale, dove l'equilibrio tra autonomia delle scuole e garanzie per i lavoratori richiede una riflessione attenta e un confronto costruttivo tra tutte le parti interessate.