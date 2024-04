Anche il CSV e il volontariato valdostano protagonisti al Cactus Film Festival

Il Cactus International Children’s and Youth Film Festival, grande manifestazione che coinvolgerà la città di Aosta dal 2 al 12 maggio, è giunto alla sua quarta edizione. Fin dal primo anno il CSV VDA ODV ha creduto e sostenuto il Cactus Film Festival, vetrina importante per il mondo del volontariato e progetto in cui le sinergie sono un grande punto di forza. Anche nel 2024, quindi, il CSV e il volontariato valdostano saranno protagonisti al Cactus Film Festival, in particolare con tre laboratori di tre associazioni, con la promozione del Donoday Valle d’Aosta che si terrà tra settembre e ottobre, e con la partecipazione di alcuni volontari.

Oltre a promuovere il Donoday e le molteplici forme di solidarietà nella nostra regione - con distribuzione di materiale e prima informazione - alcune associazioni valdostane, infatti, coinvolgeranno i presenti in attività laboratoriali.

Il primo appuntamento è per mercoledì 8 maggio dalle 17 al Teatro Giacosa con “Il regno delle api”, un laboratorio realizzato da La petite ferme du bonheur per creare un lapbook con utili informazioni sulle api, il loro ruolo nell’ecosistema, il processo di produzione del miele e tanto altro ancora per portare a casa conoscenze preziose su questi affascinanti insetti. Le prenotazioni possono essere effettuate a questa pagina.

Il giorno successivo, giovedì 9 maggio, sempre alle 17, all’Hôtel des Etats di piazza Chanoux, i clown dottori di Missione Sorriso saranno protagonisti di “Uno per tutti, tutti per uno”, un laboratorio che si sviluppa attraverso momenti di gioco condivisi per stimolare un confronto sull’importanza della “risata” come risorsa straordinaria in ogni momento della vita. Le prenotazioni possono essere effettuate a questa pagina.

Il terzo laboratorio, venerdì 10 maggio alle 17 al Teatro Giacosa, sarà proposto dal Coordinamento Regionale FIDAS Giovani Valle d’Aosta e sarà incentrato su “I valori del Dono”, in particolare sull’importanza e promozione della cultura del dono del sangue e plasma per avvicinare i più piccoli al mondo del dono e del volontariato. Le prenotazioni possono essere effettuate a questa pagina.

Oltre a queste organizzazioni saranno presenti anche i “Nonni volontari” dell’AUSER che daranno una mano nelle giornate del Festival.

“La collaborazione tra il CSV, il mondo del volontariato valdostano ed il Cactus Film Festival si è rivelata fin da subito portatrice di scambi e valori importanti – commenta Claudio Latino, Presidente del CSV Valle d’Aosta. Il target di riferimento del Cactus sono le giovani generazioni, che noi come volontariato vogliamo coinvolgere sempre più per poter far sì che la comunità solidale abbracci il più possibile tutti. Le attività proposte, come i laboratori e la promozione del Donoday, vanno proprio in questa direzione. E in aggiunta, avere dei volontari come quelli dell’AUSER che si mettono a disposizione nei giorni del Festival è l’esempio che solo uniti si possa lavorare per il bene della comunità”.