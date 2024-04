Emporio Solidale Quotidiamo cerca nuovi volontari per la sede di Via Avondo

Nel 2023 sono state 122 le famiglie che hanno potuto fare affidamento sul servizio di Emporio Solidale Quotidiamo per l’approvvigionamento settimanale. La sede di Emporio, situata in Via Vittorio Avondo 23 ad Aosta, è stata il punto di partenza del progetto e, dal 2016, offre alle persone e alle famiglie in condizione di povertà alimentare la possibilità di rifornirsi gratuitamente. L’emporio è attivo quattro giorni a settimana (da martedì a venerdì) con un’apertura al pubblico di due ore giornaliere, grazie ai numerosi volontari che rendono possibile mantenere alta la qualità del servizio.

“Al momento in Emporio abbiamo quattro volontari fissi, cittadini che hanno messo a disposizione un po’ del loro tempo per aiutarci a tenere aperta la sede tutti i giorni e tre ragazzi con disabilità che lavorano in magazzino e al computer all’interno dell’educativo territoriale Orchidea. Per noi è anche importante il contributo dei ragazzi in servizio civile e in PCTO. Anche se si tratta di esperienze brevi, da uno a tre mesi, per noi sono aiuti fondamentali” spiega il responsabile del punto vendita di Quotidiamo, Giulio Gasperini.

A fine marzo 2024, i ragazzi del PCTO hanno terminato la loro esperienza, mentre a maggio saranno i volontari del servizio civile a salutare l’Emporio. Per questo motivo Quotidiamo lancia una call per volontari, cittadini che vogliano mettere a disposizione qualche ora a settimana per garantire la qualità e la flessibilità del servizio. Per presentare le propria candidatura è sufficiente contattare l’Emporio mandando una mail a info@quotidiamo.org con oggetto “Messa a disposizione -Volontario”.