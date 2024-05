La Banda di Courmayeur – La Salle a Roma per l'Angelus

Nel 2021 un libriccino, scritto a mano, è partito, via posta, dal Trentino e ha fatto il giro d’Italia per raggiungere, una per regione, le bande musicali coinvolte nell’iniziativa e ritornare nel 2023 al punto di partenza arricchito di colori, immagini e testi. Le bande musicali d’Italia attraverso le proprie storie si sono così raccontate e presentate. Un successivo breve video di saluti e l’immagine del proprio paese ha concluso questo originale e fantastico tour diventato un vero progetto dal nome evocativo di #Italiagirabanda.

Ideatrice e coordinatrice di questa iniziativa è stata la Banda Folk di Castello Tesino (TN) che con la Banda Musicale Giacomo Puccini città di Cave (Roma) hanno poi dato vita ad un particolare raduno che si svolgerà a Roma il 4 e 5 maggio 2024; le Bande che hanno partecipato all’iniziativa avranno la possibilità di esibirsi in Campidoglio sabato 4 maggio e partecipare all’Angelus in piazza San Pietro domenica 5 maggio dove suoneranno alla presenza del Santo Padre.

Il ricco programma dell’iniziativa impegnerà i corpi bandistici in vari appuntamenti istituzionali in cui avranno l’occasione di farsi conoscere e di stringere ancora più forte il legame che solo la musica sa creare fra le persone.

Tutto è pronto. Venerdì 3 maggio la Banda di Courmayeur – La Salle e una rappresentanza dell'Orchestre d’Harmonie de Chamonix partiranno per Roma, dove dodici bande di altrettante regioni d’Italia suoneranno per tutti.