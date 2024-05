Aosta: Aperti al pubblico velostazioni e bikebox per il ricovero coperto biciclette

Uno degli obiettivi specifici del progetto è la lotta al furto dei velocipedi, considerando l'aumento dell'uso delle biciclette a pedalata assistita, spesso oggetto di furti data la loro maggiore valore commerciale.

Il progetto prevede la realizzazione di attrezzature con diversi gradi di protezione dal furto, a seconda dei punti di stazionamento dei mezzi. Oltre alla posa di oltre 160 archetti in acciaio inox lungo il percorso della rete ciclabile, sono state create velostazioni e "bike box" in posizioni strategiche della città.

Le velostazioni, collocate a Nord e a Sud della città, offrono postazioni sicure e videocontrollate per il ricovero temporaneo delle biciclette. Questi spazi, utilizzabili gratuitamente 24 ore su 24, consentono ai ciclisti di parcheggiare in modo sicuro anche per più giorni, combinando l'uso della bicicletta con quello dell'automobile parcheggiata nei parcheggi adiacenti.

I bike box, invece, sono box singoli realizzati in lamiera di acciaio zincato e verniciato, progettati per garantire la massima protezione contro i tentativi di effrazione. Ogni box può ospitare una bicicletta, ma anche monopattini e hoverboard, offrendo inoltre ganci per appendere caschi o borse.

Queste strutture sono distribuite in punti strategici della città, facilitando lo scambio modale tra diversi mezzi di trasporto, come automobile/bicicletta, pullman/bicicletta e treno/bicicletta. Ad esempio, i ciclisti possono utilizzare i bike box presso la stazione ferroviaria per proteggere la propria bicicletta mentre viaggiano con il treno.

Per utilizzare i bike box dei WeeloFIT, è necessario scaricare l'app gratuita Weelo, che consente agli utenti di individuare postazioni disponibili, effettuare prenotazioni e aprire i box prenotati direttamente dal proprio smartphone.

L'Amministrazione comunale ha investito significative risorse per la realizzazione di queste strutture, dimostrando l'impegno verso la promozione della mobilità sostenibile e la sicurezza dei ciclisti. Tutte le informazioni riguardanti il sistema e le stazioni sono consultabili sul sito web dedicato, garantendo trasparenza e accessibilità per tutti gli utenti.