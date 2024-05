La Valle d’Aosta punta in alto con la nuova campagna di comunicazione estate-inverno 2024

Sarà lanciata il 19 maggio prossimo, la nuova campagna pubblicitaria della Valle d’Aosta, con un commercial veicolato sui canali RAI, Publitalia, La7, Sky ed Eurosport che, a seguire, raggiungerà le principali stazioni ferroviarie italiane attraverso il circuito OOH Grandi Stazioni.

A supporto di quanto sopra, la campagna tabellare, con inserzioni pianificate sui principali quotidiani e periodici nazionali, declinate su 3 diversi soggetti, a supporto del lancio della prossima stagione estiva 2024.

A novembre è previsto il secondo flight per la stagione invernale 2024-25

“Valle d’Aosta ti porta a un altro livello” è l’espressione di un’ascesa che, partendo dal fondovalle, porta, passo dopo passo, verso i 4000 mt delle più alte vette d’Europa, attraverso esperienze uniche e su misura da vivere tutto l’anno. È l’espressione, non stereotipata, di un territorio che si offre alla scoperta e all’esplorazione di ognuno, in modo inclusivo, secondo le proprie capacità, le proprie attitudini, il proprio ritmo.

È così che il racconto si fa straordinario e peculiare come la stessa destinazione protagonista, che ne emerge attraverso i suoi valori primari: l’unicità, data dall’altezza delle vette e dalla cultura alpina millenaria, dall’avanguardia tecnologica degli impianti ai primati che detiene in maniera esclusiva; la preziosità di luoghi incantevoli da tutelare e, al contempo, da fruire in modo consapevole e, infine, la varietà della sua proposta, capace di attrarre visitatori di diverso tipo, da quelli spinti dall’esplorazione e dall’avventura a quelli in cerca di divertimento o di una pausa rilassante.

La narrazione scelta per questa campagna è profonda e complessa, predilige il tono intenso ed evocativo ad una rappresentazione più semplificata e semplicistica, nella ricerca di un delicato equilibrio tra apertura, universalità e accoglienza a tutto tondo e l’esclusività di alcuni suoi aspetti peculiari, tra proiezioni nel futuro, grazie all’avanguardia tecnologica di numerosi suoi impianti, e il racconto di una terra che, nella trasformazione, si àncora alla conservazione.

La campagna di comunicazione è frutto della creatività dell’agenzia Arc’s, attiva dal 2006 in ambito nazionale ed internazionale con sedi a Torino e Roma, che ha saputo interpretare e coniugare le esigenze strategiche della Valle d’Aosta ai suoi valori, andando a posizionarla come destinazione turistica unica in Italia per verticalità del territorio, straordinarietà dei paesaggi alpini, autenticità culturale, storica, enogastronomica e d’intrattenimento.

La nuova campagna è anche la naturale evoluzione della strategia di PR e comunicazione attivata a gennaio 2024 da Valle d’Aosta in collaborazione con l’agenzia torinese Open Mind Consulting, basata, oltre che sugli elementi su citati, anche su di una narrazione capace di instaurare un dialogo costante e continuativo tra destinazione e visitatori, fornendo strumenti nuovi affinché questi siano in grado di riconoscere, nella ricca offerta regionale, quanto di più vicino alle proprie attese e alle proprie esigenze ci possa essere, favorendo, al contempo, l’allungamento delle stagionalità per una Valle d’Aosta da vivere e godere, sempre intensamente, 12 mesi l’anno. Unitamente al consolidamento dei mercati di prossimità, la campagna si prefigge di aumentare il flusso dal centro e dal sud Italia e d’ingaggiare un dialogo con le nuove generazioni, in particolare Millennials e GenZ.

La campagna estiva troverà continuità in quella invernale, sempre realizzata dall’agenzia Arc’s.