Traffico in Valle d’Aosta e non solo: weekend da bollino rosso sulle strade Anas

Con l’arrivo dell’estate e il termometro che finalmente si alza, anche in Valle d’Aosta si registrano i primi veri weekend di grandi partenze. Che si tratti di una gita al mare, di una camminata in quota o di una breve fuga all’estero, le strade e le autostrade italiane – comprese la SS26 valdostana e le principali vie verso i valichi alpini – si preparano a un’ondata di traffico.

Il secondo fine settimana di giugno segna infatti l’inizio del grande esodo dei weekend, con spostamenti in crescita da città e pianura verso le località di vacanza, specialmente verso le Alpi, la costa ligure e il sud Italia, oltre ai confini con Francia, Svizzera, Slovenia e Croazia.

“Anas è impegnata a semplificare la gestione del traffico – ha dichiarato l’AD Claudio Andrea Gemme – attraverso l’ottimizzazione della distribuzione dei cantieri, con l’obiettivo di concludere, dove possibile, i lavori prima dell’ondata di luglio e garantire strade più sicure e scorrevoli.”

Tra le arterie più trafficate di questo weekend:

SS26 della Valle d’Aosta, con possibile rallentamenti in uscita e rientro da Courmayeur e dai valichi alpini

RA13 e RA14 in Friuli-Venezia Giulia, direzione Slovenia

SS36 in Lombardia e SS45 in Liguria

SS309 Romea, SS51 Alemagna in Veneto

SS1 Aurelia, SS16 Adriatica, e direttrici joniche e tirreniche verso sud

Autostrada A2, SS106 Jonica, SS18 Tirrena Inferiore nel Mezzogiorno

SS148 Pontina e SS7 Appia, arterie cruciali per il litorale laziale

Particolare attenzione in Sicilia, dove sull’A19 Palermo-Catania sono in corso importanti lavori: domenica 15 giugno, dalle 15:00 in poi, sono attese code in rientro verso Palermo, soprattutto tra Altavilla e Casteldaccia.

In tutta Italia si prevede un traffico molto intenso soprattutto nel tardo pomeriggio di domenica, con rientri da mare e montagna.

Anas schiererà circa 2.500 operatori in turnazione, con presìdi nei cantieri inamovibili e un monitoraggio h24 tramite le sale operative nazionali e territoriali. Obiettivo: alleggerire la pressione sulle strade e offrire supporto agli automobilisti in difficoltà.

Anas invita a:

partire in orari alternativi, preferendo la mattina o tarda serata

evitare le ore più calde

verificare le condizioni del veicolo

portare con sé acqua e viveri

Importante: le corsie di emergenza non sono utilizzabili in caso di traffico e sono riservate esclusivamente ai mezzi di soccorso.

Infine, un richiamo alle campagne di sensibilizzazione:

📢 “Quando guidi, guida e basta” – contro le distrazioni alla guida

🔥 “La strada non è un posacenere” – per prevenire incendi lungo le carreggiate.