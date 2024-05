La Montée des Gourmands: la passeggiata slow tra sport, musica, folklore e prodotti tipici valdostani

E così anche nella prossima edizione dell’evento internazionale (17-21 luglio) non può mancare La Montée des Gourmands, una escursione che abbina sport, musica, folklore e degustazione di prodotti tipici valdostani.

Un po’ più di una semplice passeggiata: 7,3 chilometri con partenza dalla località Chef-lieu di Charvensod fino all’incantevole vallone di Comboé, oltre 1.300 metri di dislivello positivo da superare. Nessun cronometro a scandire il ritmo, lungo il percorso una serie di ristori del tutto particolari, per una degustazione itinerante ogni 300 metri di dislivello. Un modo per ritrovare le energie, scoprire il territorio e lasciarsi travolgere dai sapori della cucina valdostana. Dal dolce al salato, dalla colazione al piatto caldo, senza rinunciare all’immancabile aperitivo. Una camminata non competitiva con gustose tappe, per un pasto completo, organizzata in collaborazione con Cofruits, sinonimo di qualità e prodotti a chilometro zero.

Sei i ristori: si parte a Charvensod con la colazione (torcetti, frollini e cioccolato), si prosegue a Bondine con lo spuntino (succo di mele e mirtillo, confetture, fragole, tegole, yogurt e pane nero), a Le Champex con l’aperò potager (giardiniera e verdure di vario tipo, formaggi freschi), a Ponteille con l’aperò de la boucherie (salumi vari, miele). Poi doppio punto a Comboé, il primo dedicato ai formaggi, il secondo a polenta e salsicetta per chiudere con il dolce, il tutto accompagnato dai vini Vallée d’Aoste DOC.

La Montée des Gourmands si svolgerà domenica 21 luglio, nella stessa giornata dell’Aosta-Becca di Nona. Sono disponibili un massimo di 200 posti, iscrizione di 30 euro (maglietta celebrativa inclusa) che aprirà il 15 maggio su wedosport.net e presso i negozi Gal Sport e Technosport.

Renzo Bionaz, presidente Cofruits (nella foto): «Siamo molto contenti di proporre anche quest’anno il buon cibo della Valle d’Aosta e offrire ai Gourmands sfiziose tappe con le eccellenze enogastronomiche del nostro territorio. E poi, come sempre, ci saranno i soci produttori della cooperativa a raccontare e valorizzare i propri prodotti».

Sylvie Proment, direttivo ASD Becca di Nona 3142: «È un evento molto apprezzato, capace di coinvolgere un pubblico differente rispetto agli atleti in cerca della prestazione sportiva. Con questa formula i partecipanti avranno la possibilità di passeggiare e godersi il panorama, trovando lungo il percorso prodotti della tradizione, musica e un clima festoso, nel vero spirito dell’Aosta-Becca di Nona».