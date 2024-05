Torna l'Estro Musicale dell'estate con i centri estivi SGMD

È tempo di lasciare che i piccoli talenti sboccino e si esprimano attraverso il linguaggio universale della musica e dell'arte! Con grande entusiasmo e un pizzico di magia, i Centri Estivi Musicali di SGMD (Suono, Gesto, Musica, Danza a.m.s.d.) stanno per tornare ad illuminare l'estate aostana del 2024.

Fondati nel lontano 2005 da Matteo Cigna, questi centri estivi rappresentano un'oasi di creatività e divertimento per bambini e ragazzi dai 4 ai 13 anni. Ma cosa li rende così speciali e unici nella suggestiva cornice della Valle d'Aosta?

Innanzitutto, la parola d'ordine è inclusione. Qui non importa se si è dei veri virtuosi o se si è semplicemente mossi dalla curiosità di esplorare il mondo dell'arte e della musica. Tutti sono benvenuti a partecipare e a lasciarsi trasportare dall'incanto di suoni e movimenti.

"Abbiamo creato un ambiente dove giocare, sperimentare, studiare e apprendere sono all'ordine del giorno", afferma con entusiasmo il fondatore Matteo Cigna. "Attraverso un approccio ludico e divertente, guidiamo i nostri giovani partecipanti in un viaggio emozionante attraverso i diversi generi musicali, dalla classica al rock, dal jazz al pop, senza dimenticare le sfumature etniche e folkloristiche che arricchiscono il panorama sonoro mondiale."

Ma non è solo musica! I Centri Estivi SGMD offrono un ventaglio di esperienze artistiche che spaziano dalla danza al teatro, dall'arte visiva alla recitazione, dando così ai partecipanti la possibilità di esprimersi liberamente e di scoprire le proprie passioni nascoste.

L'offerta non si limita alla varietà delle attività, ma si estende anche nella flessibilità dei tempi. Con cinque settimane disponibili, distribuite tra luglio, agosto e settembre, i genitori hanno la possibilità di scegliere il periodo più adatto alle esigenze della propria famiglia. Inoltre, l'orario esteso, dalle 8.15 alle 17, offre una soluzione ideale per conciliare il lavoro con le esigenze dei più piccoli.

Tutto ciò si svolge in un ambiente accogliente e sicuro presso la sede di SGMD, situata nella suggestiva regione di Tzambarlet, con escursioni e attività programmate in luoghi iconici come il Palaindoor e il Conservatorio di Aosta, che arricchiscono ulteriormente l'esperienza dei partecipanti.

Insomma, se state cercando un'esperienza estiva che stimoli la creatività, promuova l'inclusione e regali ai vostri bambini un'estate indimenticabile, i Centri Estivi SGMD sono ciò che fa per voi. Un'opportunità per scoprire il magico mondo dell'arte e della musica, dove ogni nota è una nuova avventura e ogni passo è un viaggio verso l'infinita bellezza della creatività.