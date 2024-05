I prodotti agricoli valdostani incontrano quelli del vicino Piemonte al Mercato coperto di Aosta

Amici vicini contadini” è il titolo dell’evento che Coldiretti Valle d’Aosta ha organizzato nella mattinata di sabato 18 maggio al Mercato Coperto di Aosta quando i prodotti agricoli delle aziende valdostane incontreranno il riso, il gorgonzola, la pasta, il vino dell’Astigiano e i prodotti a base di nocciole.

In particolare, l’azienda agricola Facchi di Novara, l’azienda agricola Piolotto di Vercelli, l’azienda agricola De Faveri di Alessandria e l’azienda agricola Torchio di Asti, saranno presenti tra i banchi del Mercato per far scoprire ai valdostani anche le eccellenze del vicino Piemonte, dalle ore 8.00 alle ore 13.



Dalle 9 alle 11 è prevista anche una lezione di educazione alimentare denominata il “Riso sale in cattedra” e rivolta a quattro classi dell’istituzione scolastica E. Martinet di Aosta.



Durante la giornata sarà possibile firmare la petizione “Difendiamo il reddito degli agricoltori e la salute dei cittadini”, la proposta di legge europea di iniziativa popolare che ci vede impegnati in questi giorni.



La mattinata si chiuderà con una degustazione di vini dell'Astigiano accompagnati dai prodotti a km zero delle aziende valdostane per suggellare l’incontro tra Piemonte e Valle d’Aosta, tra l’agricoltura di pianura e e di montagna.

Il Mercato Coperto di Campagna Amica di Aosta, inaugurato il 18 novembre 2022 ospita 14 produttori locali che propongono ai consumatori, tutti i martedì e i sabato mattina, le eccellenze del territorio valdostano: dalla carne ai formaggi, dalle verdure al miele, dal vino ad altri prodotti dell’enogastronomia valdostana.