Guardia di Finanza alla conquista di vette inesplorate sulle Ande boliviane

La Guardia di Finanza si prepara a compiere un'impresa senza precedenti: la conquista e l'assegnazione di un nome a due vette inesplorate della Cordillera Real, in Bolivia, entrambe superanti i 5.000 metri di altezza.

Il prossimo 8 maggio, cinque istruttori esperti della prestigiosa Scuola Alpina della Guardia di Finanza di Predazzo si lanceranno in questa avventura epica. Questa missione, organizzata in occasione del 250° Anniversario di fondazione del Corpo, rappresenta un chiaro esempio dell'eccellenza e della determinazione che contraddistinguono la Guardia di Finanza.

In un incontro emozionante, i valorosi finanzieri del Soccorso Alpino sono stati ricevuti dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, prima della partenza. Accompagnati dal Comandante Generale del Corpo, Generale di Corpo d’Armata Andrea De Gennaro, dal Sottocapo di Stato Maggiore, Generale di Divisione Mariano La Malfa, e dal Comandante della Scuola Alpina, Colonnello Sergio Lancerin, i finanzieri hanno ricevuto incoraggiamenti e sostegno per questa sfida straordinaria.

L'ispirazione per questa impresa proviene da Padre Antonio Zavatarelli, un missionario attivo in Bolivia, che ha proposto questa missione come parte di un più ampio impegno per lo sviluppo sociale ed economico della regione, in collaborazione con l'Universidad Catolica boliviana.

Ma questa spedizione non è solo un'impresa di conquista. Durante la missione, il team gialloverde si occuperà dell'addestramento nel soccorso in quota dei ragazzi che frequentano il corso di “turismo di montagna” di Peñas, fornendo un prezioso contributo tecnico per la formazione delle guide andine. È un gesto di solidarietà e cooperazione che incarna i valori fondamentali della Guardia di Finanza.

La spedizione si protrarrà fino al 31 maggio e offrirà un'opportunità unica di crescita e arricchimento addestrativo per il personale del soccorso alpino, in un contesto internazionale di grande rilievo.

Il team che affronterà questa sfida è composto dal Tenente Colonnello Alessandro Alberioli, dal Brigadiere Marco Brunet, dall'Appuntato scelto Q.S. Riccardo Scarian, dall'Appuntato scelto Q.S. Walter Tomas e dall'Appuntato scelto Q.S. Marco Canteri. La loro determinazione e competenza saranno fondamentali per il successo di questa missione epica.

La Guardia di Finanza dimostra ancora una volta il suo impegno nel servire la comunità, sia a livello nazionale che internazionale, attraverso azioni concrete e coraggiose come questa. La conquista delle vette inesplorate delle Ande boliviane non è solo un'impresa alpinistica, ma un simbolo della dedizione e della professionalità che caratterizzano questo straordinario Corpo.