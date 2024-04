Caregiving: Incontri a Saint-Vincent per Chi Aiuta Chi

Il Comune di Saint-Vincent apre le porte alla discussione e alla condivisione con un ciclo di incontri dedicati al caregiving, intitolati "Caregiver, un aiuto per chi aiuta". Questi appuntamenti, condotti da Chantal Cerise, laureata in Scienze e Tecniche Psicologiche, avranno luogo presso la Biblioteca Primo Levi, collaboratrice nell'organizzazione di questo importante evento.

Il primo incontro, in calendario per giovedì 2 maggio alle ore 17.30, sarà un'opportunità per comprendere chi è veramente il caregiver e perché sempre più spesso si sente parlare di questa figura essenziale nella società contemporanea.

Il 16 maggio, alle stesse ore e nello stesso luogo, si affronterà il tema delle difficoltà e delle sfide che i caregiver affrontano nell'assistere i propri genitori. Un momento di confronto prezioso per esplorare insieme le emozioni e le complessità di questo ruolo.

Il 23 maggio, l'incontro si concentrerà sulle indicazioni pratiche per affrontare gli esiti della prima visita e per guardare con fiducia al futuro che ci attende, cercando di ridurre l'ansia e l'incertezza che spesso accompagnano questo percorso.

Il 30 maggio, sempre alle 17.30, si parlerà del delicato tema del senso di colpa, un sentimento che può affliggere sia il caregiver che la persona assistita. Saranno esplorate strategie per affrontare questo sentimento e per trovare un equilibrio tra la cura degli altri e il rispetto per sé stessi.

Infine, giovedì 6 giugno, l'attenzione si sposterà sul lutto anticipatorio e sul fine vita. Temi profondi che richiedono comprensione e sostegno, soprattutto quando si affrontano nell'ambito della cura e dell'assistenza.

Questi argomenti, complessi e di grande attualità, riguardano sempre più persone a causa dell'invecchiamento della popolazione e della riduzione dei tassi di natalità nelle famiglie. Gli incontri si pongono l'importante obiettivo di offrire uno spazio di condivisione e apprendimento per tutti coloro che sono coinvolti nel caregiving, che siano familiari che si prendono cura dei propri cari o individui che assistono persone estranee, come datori di lavoro.

Un caregiver è colui o colei che dedica tempo, energie e spesso parte di sé stesso all'assistenza di chi ha bisogno di cure particolari. Questa figura può essere un membro della famiglia o una persona esterna assunta con l'obiettivo di fornire assistenza.

Questi incontri non sono solo momenti di informazione, ma sono anche una mano tesa verso chi si trova in una fase della vita dove il caregiving è una realtà quotidiana. Offrono un'opportunità per condividere esperienze, ricevere supporto e strategie pratiche, e ridurre il senso di isolamento che a volte accompagna questa preziosa forma di dedizione.

Il Comune di Saint-Vincent, con questa iniziativa, dimostra la sua attenzione per le esigenze di coloro che si trovano ad affrontare il complesso e delicato ruolo del caregiver. Invita tutti coloro che sono interessati, coinvolti o semplicemente curiosi, a partecipare a questi incontri di conoscenza, confronto e solidarietà.