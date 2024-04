Aosta: Riduzione avanzo e e migliorati investimenti

IComune di Aosta ha chiuso il bilancio consuntivo del 2023 con una cifra pari a 150 milioni 214 mila 900 euro, raggiungendo un pareggio. Tuttavia, l'avanzo è sceso a 30 milioni, rispetto ai 49 milioni registrati nel 2022, e l'avanzo libero, quindi spendibile, è passato da 21 a 12,6 milioni. Questi dati sono stati resi noti durante la presentazione del rendiconto alla quarta commissione consiliare 'Affari istituzionale' e il documento sarà discusso in Consiglio comunale il prossimo maggio.

Josette Borre, vicesindaca con delega alla Finanze, ha sottolineato che nonostante la diminuzione dell'avanzo, il bilancio riflette una contabilità sana. "La percentuale media di impegno, soprattutto per quanto riguarda la parte corrente del bilancio, è migliorata passando dall'86,40% del 2022 all'89,55%", ha spiegato. "Ciò indica che oltre a generare un avanzo minore, siamo diventati più efficienti nell'investire e impegnare i fondi dell'anno 2023, il che è uno degli elementi più importanti".

Borre ha poi analizzato i fattori che hanno influenzato l'indice di rigidità della spesa, tra cui spicca il costo del personale. "Al netto dei pensionamenti, sono state assunte sei persone, ma gli aumenti contrattuali, compresi gli arretrati degli anni precedenti, hanno portato il costo medio per dipendente da 43 mila a 49 mila euro circa", ha dichiarato.

"Gara per Bus Elettrici: Possibile Destinazione dei Fondi Pnrr"

L'assessore comunale di Aosta alla Mobilità, Loris Sartore, ha portato a conoscenza della quarta commissione 'Affari istituzionali' un importante aggiornamento riguardante i fondi Pnrr destinati all'acquisto di due bus a idrogeno per il Comune di Aosta. L'avvio di due gare indette dalla Svap per l'acquisizione di tali mezzi era risultato infruttuoso, ma ora si profila la possibilità di utilizzare i fondi per l'acquisto di autobus elettrici.

Sartore ha spiegato che, nonostante la delusione per l'esito delle gare per i bus a idrogeno, c'è un'apertura da parte del ministero dei Trasporti. "Abbiamo saputo che c'è l'intenzione di non definanziare i comuni che non sono riusciti a bandire le gare per tempo", ha dichiarato. "Inoltre, ci è stata comunicata la possibilità di switchare sui bus a trazione elettrica, aprendo così la strada per una scelta diversa rispetto ai bus a idrogeno".

L'assessore (nella foto) ha ringraziato il deputato Franco Manes per aver presentato un'interpellanza in commissione Trasporti e per aver contattato il ministero dei Trasporti. "Stiamo lavorando per verificare la possibilità di acquisto di mezzi elettrici", ha affermato Sartore. "Il dipartimento trasporti della Regione, attraverso la società Svap, si attiverà per valutare questa nuova direzione".

Questi sviluppi offrono una prospettiva positiva per il Comune di Aosta, che potrebbe presto beneficiare di nuovi autobus elettrici grazie ai fondi Pnrr. La possibilità di una scelta più sostenibile e in linea con le esigenze ambientali è ora sul tavolo, e il Comune si prepara a esplorare questa opportunità per il miglioramento della propria mobilità.