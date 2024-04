Investire nella tutela del territorio

Nell'ambito di un imponente sforzo volto a preservare l'integrità del nostro territorio e garantire la sicurezza delle comunità locali, è stato dato avvio agli interventi di sistemazione idraulica dei torrenti Berruard e Buthier di Ollomont. Mercoledì 10 aprile segna un momento cruciale con la consegna dei lavori alle imprese aggiudicatarie, delineando un percorso di miglioramento che si prospetta fondamentale per la nostra regione.

Il progetto, del valore complessivo di circa 8,1 milioni di euro, di cui circa 7,1 milioni finanziati tramite il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), rappresenta un chiaro impegno nell'assicurare la protezione delle nostre terre e delle nostre comunità. L'intervento si inserisce nella missione 2, componente 4, investimento 2.1.b. di NextGenerationEU, sottolineando l'importanza strategica che viene attribuita alla salvaguardia del nostro patrimonio naturale.

L'Assessore alle Opere Pubbliche, Territorio e Ambiente, Davide Sapinet, ha evidenziato l'urgenza di quest'opera, rispondendo alle necessità espresse dalla comunità di Ollomont. Le ripetute colate detritiche del torrente Berruard hanno inflitto danni significativi nel corso degli anni, con l'evento del 2017 che ha segnato un momento di particolare criticità. Abitazioni colpite, infrastrutture danneggiate e vie di comunicazione interrotte sono solo alcuni degli effetti devastanti che hanno richiesto un intervento tempestivo e mirato.

Il progetto prevede la realizzazione di due piazze di deposito per il contenimento delle colate detritiche provenienti dal bacino del torrente Berruard, insieme alla definizione di un nuovo tracciato del corso d'acqua sul conoide e alla sistemazione idraulica del tratto di torrente Buthier di Ollomont. Queste azioni non solo mirano a mitigare i rischi legati agli eventi naturali, ma rappresentano anche un passo avanti nella protezione e nella valorizzazione del nostro paesaggio montano.

L'assessore ai LL.PP. Davide Sapinet

La tempistica prevista per il completamento dei lavori entro dicembre 2025 rispetta gli accordi stabiliti tra la Regione e la Protezione Civile nazionale, confermando l'attenzione e l'impegno costante nel garantire una gestione efficiente e tempestiva delle risorse destinate alla sicurezza del territorio.

In conclusione, l'avvio dei lavori per la sistemazione idraulica dei torrenti Berruard e Buthier di Ollomont rappresenta un passo importante verso la protezione del nostro patrimonio naturale e la sicurezza delle nostre comunità. Un investimento che non solo mira a mitigare i rischi legati agli eventi naturali, ma anche a preservare l'identità e la bellezza del nostro territorio montano, un bene prezioso da custodire per le generazioni future.