Orrore in famiglia: Madre e compagno arrestati per abusi su dodicenne

Un'ombra di terrore si è abbattuta su una famiglia della Valle d'Aosta, dove una dodicenne è stata vittima di indicibili abusi perpetrati da chi avrebbe dovuto proteggerla e prendersene cura. La madre della giovane, 39 anni, è stata accusata di complicità nell'orrore inflitto dalla sua nuova compagna, un ventiquattrenne che ha violato ripetutamente la giovane vittima.

La storia di orrore è emersa poche settimane fa, a metà marzo, quando il coraggioso racconto del fratellino della vittima al padre ha permesso di portare alla luce gli abusi. Il fatto è riportato dal settimanale Gazzetta Matin.

Il padre, separato dalla madre dei suoi figli, ha denunciato immediatamente il crimine alle autorità, sconvolto dalla gravità delle accuse e determinato a proteggere la sua famiglia.

L'intervento tempestivo del sostituto procuratore Manlio D'Ambrosi ha permesso di attivare rapidamente la procedura prevista dal "Codice rosso", finalizzata a proteggere le vittime di violenza domestica e di genere. Come precisa Ansa VdA, la richiesta di custodia cautelare per entrambi gli accusati è stata approvata dal giudice per le indagini preliminari, e la coppia è stata arrestata giovedì scorso.

Il ventiquattrenne è stato portato nel carcere di Brissogne, mentre la madre della dodicenne è stata rintracciata sul posto di lavoro e trasferita in una casa circondariale piemontese, data l'assenza di una sezione femminile in Valle d'Aosta. Gli interrogatori di garanzia svoltisi oggi hanno visto entrambi gli accusati scegliere di non rispondere alle domande degli inquirenti, probabilmente in attesa dello sviluppo delle indagini.

La giovane vittima dovrà ancora raccontare la sua versione degli eventi agli inquirenti durante l'incidente probatorio, un momento cruciale dell'inchiesta che potrebbe portare alla luce ulteriori dettagli e prove. In un'epoca segnata da continue violenze e abusi su minori, è fondamentale che la giustizia venga fatta e che le vittime vengano protette e supportate nel loro percorso di guarigione.