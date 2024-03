Courmayeur: Approvato dal Consiglio comunale il bilancio di previsione

Il Consiglio Comunale di Courmayeur ha discusso intensamente durante la sua sessione del 27 marzo 2024, focalizzandosi su una serie di punti all’ordine del giorno. La riunione ha visto l'assenza giustificata del consigliere Luciano Gex (Esprit Courmayeur).

Tra i punti salienti dell'incontro, l'approvazione del Bilancio di Previsione 2024/2026 e del Documento Unico di Programmazione Semplificato (D.U.P.S.). Queste decisioni strategiche, fondamentali per la gestione finanziaria del comune nei prossimi anni, sono state adottate dopo un'attenta discussione da parte dei membri del Consiglio.

Altri argomenti cruciali affrontati durante la seduta includono: Verifica e Valorizzazione degli Immobili: Il Comune di Courmayeur ha esaminato la disponibilità di aree e fabbricati da destinare a scopi residenziali, produttivi e terziari, decidendo di non procedere all'acquisizione di nuove aree. Questa delibera è stata approvata con 11 voti favorevoli e 3 astenuti. Piano di Alienazioni Immobiliari: È stato approvato il Piano delle Alienazioni Immobiliari per il 2024, con un totale di 5 alienazioni previste per un introito complessivo di € 21.264,50. Imposta Municipale Propria (IMU) e Tariffe per i Servizi: Le aliquote dell'IMU rimarranno invariate rispetto al 2023, mentre le tariffe per il Servizio Idrico Integrato e altri servizi rimarranno stabili. Queste decisioni sono state ratificate con 11 voti favorevoli e 3 contrari. Servizi a Domanda Individuale: Le tariffe per vari servizi, inclusa la refezione scolastica e i parchimetri, rimarranno invariate rispetto all'anno precedente. Questa delibera è stata approvata con un voto di 11 favorevoli e 3 contrari. Comunicazione del Budget del Centro Servizi Courmayeur S.r.l. (CSC): Il Consiglio ha preso atto del budget gestionale 2024 del CSC, con un'attenzione particolare alla gestione dei parcheggi e agli extra-costi.

Dopo aver affrontato le questioni finanziarie, il Consiglio ha esaminato e approvato una serie di progetti infrastrutturali e di riqualificazione, tra cui interventi all'Asilo Nido La Crèche de Cécile Léonard e alla Scuola Media di 1° grado. Inoltre, sono state approvate delibere riguardanti la gestione del patrimonio immobiliare del comune e la convenzione con società esterne per progetti di sviluppo urbano.

Tuttavia, non tutte le decisioni sono state prese all'unanimità. Il Gruppo Esprit Courmayeur ha presentato emendamenti riguardanti il Documento Unico di Programmazione Semplificato (D.U.P.S.), evidenziando preoccupazioni riguardo alla visione a lungo termine e alla programmazione strategica del comune.

In seguito a un'intensa discussione e dichiarazioni di voto, il Bilancio di Previsione 2024/2026 e il D.U.P.S. sono stati alla fine approvati con 11 voti favorevoli della maggioranza e 3 voti contrari della minoranza.

La sessione del Consiglio Comunale si è conclusa con aggiornamenti forniti dal Sindaco riguardo a progetti e eventi futuri, inclusi il PNRR Courmayeur Climate Hub e un convegno sul turismo in montagna. Inoltre, sono stati nominati rappresentanti del comune per l'Ente Riserva Faunistica Monte Bianco.

Questa intensa giornata di lavoro ha evidenziato l'impegno del Consiglio Comunale di Courmayeur nel gestire le questioni finanziarie e infrastrutturali cruciali per il benessere e lo sviluppo della comunità locale.