Chatillon: Modifiche alla Convenzione con l’Unité des Communes Valdôtaines Mont-Cervin

Il Sindaco Camillo Dujany ha illustrato un assestamento economico di 3.733 euro per il potenziamento dello spiazzamento di via Chanoux, legato alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti. Questo aggiustamento non tiene ancora conto delle modifiche alle tariffe di conferimento in discarica.

Il Consiglio ha approvato il Rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2023, con un risultato di amministrazione di 3.430.803,91 euro. L'Assessore Elsa Frutaz ha sottolineato le azioni adottate per migliorare la gestione finanziaria e ha ribadito l'impegno a migliorare i servizi ai cittadini.

È stata approvata la prima variazione al Bilancio di previsione e al DUPS 2024/26, pari a 1.893.957,11 euro. Questa variazione prevede investimenti in interventi di manutenzione straordinaria, rinnovo di attrezzature e altri progetti sul territorio.

Il Consiglio ha apportato modifiche alla deliberazione del Consiglio comunale n. 3/2011 e ha approvato una variante all’Accordo di programma con la Regione autonoma Valle d'Aosta e la Federazione Tiro a volo. Inoltre, il Sindaco ha comunicato la partecipazione del Comune a un bando per il Festival Anima Terræ e la firma del rogito per l’acquisto del complesso delle ex casermette dall’Istituto zooprofilattico di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta.

Le opposizioni hanno espresso alcune osservazioni critiche riguardo alle decisioni prese, ma hanno deciso di astenersi dal voto su alcuni punti.

Nelle interrogazioni a risposta immediata, è stato richiesto un aggiornamento sui lavori alla Casa della Musica. Il Sindaco ha risposto che vi è in corso un'interlocuzione per definire meglio alcune lavorazioni.

Il Consiglio Comunale di Châtillon ha quindi discusso e adottato una serie di decisioni importanti per il futuro della comunità locale, dimostrando impegno verso il miglioramento dei servizi e della qualità di vita dei cittadini.