Chatillon: Consiglio comunale conferna tariffe Tari

È stata approvata all’unanimità la convenzione con la Regione autonoma Valle d’Aosta per l’utilizzo gratuito del castello di Ussel durante il 2024. La vicesindaco Dorina Brunod ha spiegato che la struttura sarà utilizzata nei fine settimana e nel mese di agosto per ospitare una mostra degli artisti locali Pasqualino Fracasso ed Ezio Déjanaz.

Il Consiglio ha preso atto del Piano Economico Finanziario per la gestione dei rifiuti urbani del 2024, confermando le tariffe Tari per il biennio 2024/25. È stato inoltre modificato il Regolamento per l’applicazione del tributo sui rifiuti, introducendo le componenti perequative.

Approvato all’unanimità il nuovo Regolamento di Polizia urbana, che ora include un riferimento alla normativa regionale e la gestione degli animali selvatici. Inoltre, è stato eliminato un capo che si sovrapponeva al Regolamento sull’utilizzo dello stemma

Il Consiglio ha approvato una variante sostanziale al Piano regolatore generale comunale, con modifiche che spostano alcune aree in zona agricola o industriale. La Regione ha previsto solo parcheggi nella zona industriale archeologica, mantenendo la capacità volumetrica del lotto.

Interrogazioni e Comunicazioni

Sono state discusse otto interrogazioni dei gruppi di opposizione riguardanti vari temi, tra cui la vegetazione incontrollata, la rimozione di una siepe secca, l’apertura di uno sportello Cva a Saint-Vincent, e la gestione del Campetto oratorio. Il sindaco Camillo Dujany e altri assessori hanno risposto alle domande, fornendo aggiornamenti e spiegazioni dettagliate.

L’assessore Carla Rore ha delineato la programmazione degli eventi per il 2024, che include concerti, spettacoli circensi, manifestazioni culturali e il ritiro precampionato del Cagliari Calcio. La presentazione ufficiale di una nuova app per i sentieri del territorio è prevista per il 9 luglio.

Il Consiglio ha discusso la gestione dell’area sportiva attrezzata a picnic e dell’area “ex tiro a piattello”, evidenziando problematiche di degrado e morosità. Si sta valutando l’affidamento della gestione al Corpo forestale valdostano.

Il sindaco ha confermato l’intenzione di presentare un progetto per l’efficientamento energetico del Municipio e ha accolto la proposta di riproporre le corvée per la manutenzione del territorio.

La seduta si è conclusa con le interrogazioni a risposta immediata, con aggiornamenti su vari lavori pubblici e progetti di riqualificazione urbana.