Valtournenche: Al via servizio di soccorso e trasporto infermi

Dopo dieci mesi di concertazione, è stata siglata una convenzione con l’Azienda Usl della Valle d’Aosta e il Comitato Anpas Valle d’Aosta, coinvolgendo anche i Volontari del soccorso di Valtournenche. Questo servizio, attivo dal 1° giugno 2024, rappresenta un passo fondamentale per la comunità locale, sottolineando ancora una volta l'importanza del volontariato nella vita quotidiana.

Il nuovo servizio di soccorso garantisce una guardia attiva dalle ore 7 alle 24 nei giorni di giovedì, venerdì, sabato, domenica e lunedì. Durante le ore diurne, dalle 7 alle 19, il presidio è gestito da personale dipendente, mentre dalle 19 alle 24 subentra il personale volontario. Questo modello di operatività mista assicura una copertura continua e di qualità, unendo la professionalità del personale dipendente alla dedizione dei volontari. Presto, il servizio sarà esteso anche al martedì, aumentando ulteriormente la disponibilità di assistenza.

Il coinvolgimento dei Volontari del soccorso di Valtournenche è stato determinante per l'attivazione di questo servizio. La loro presenza non solo garantisce un supporto operativo nelle ore serali, ma rappresenta anche un esempio di come il volontariato possa integrarsi efficacemente con le strutture sanitarie professionali. I volontari offrono il loro tempo e le loro competenze per il bene della comunità, dimostrando un impegno incondizionato e una profonda solidarietà.

Parallelamente all'attivazione del servizio, sono in corso i lavori di ristrutturazione di un immobile in frazione Crépin, che diventerà la base operativa del servizio di soccorso. Questo spazio, di proprietà comunale, sarà un punto di riferimento per le operazioni di emergenza, migliorando l'efficienza e la prontezza degli interventi.

L'iniziativa è stata progettata per rispondere alle esigenze dei residenti di Valtournenche, ma tiene conto anche dell'afflusso turistico estivo, garantendo un servizio di emergenza tempestivo e adeguato. Questo approccio inclusivo dimostra la lungimiranza dell'Amministrazione comunale, che ha saputo valorizzare le risorse locali e costruire una rete di supporto solida e affidabile.

L'attivazione del servizio di soccorso e trasporto infermi a Valtournenche è un esempio lampante di come la collaborazione tra enti pubblici e volontariato possa portare a risultati concreti e positivi. Grazie al lavoro instancabile dei Volontari del soccorso e al supporto delle istituzioni, la comunità di Valtournenche può contare su un servizio essenziale che migliora la qualità della vita e la sicurezza di tutti i suoi abitanti e visitatori. Questa iniziativa non solo rafforza il tessuto sociale, ma rappresenta anche un modello virtuoso di integrazione tra competenze professionali e spirito volontario, fondamentale per il benessere collettivo.