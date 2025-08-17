 / CRONACA

CRONACA | 17 agosto 2025, 09:49

Tragedia sul Monte Bianco e salvataggio sul Dente del Gigante

Un alpinista perde la vita sulla Cresta del Brouillard, mentre ieri sera il Soccorso Alpino aveva concluso un lungo intervento positivo sul Dente del Gigante

Foto CUS VdA

Foto CUS VdA

Il Monte Bianco ha chiesto ancora una volta il suo tributo. Questa mattina, lungo la Cresta del Brouillard, a quota 4.030 metri, un alpinista è precipitato durante l’ascesa. L’allarme è scattato poco dopo, con l’immediato intervento del Soccorso Alpino Valdostano. Per l’uomo, però, non c’è stato nulla da fare: i soccorritori, calatisi tra neve e roccia, hanno potuto solo constatare il decesso. La salma è stata trasportata a Courmayeur, mentre i due compagni di cordata, illesi ma profondamente scossi, sono stati anch’essi portati a valle. Toccherà al Sagf di Entrèves-Courmayeur il compito di risalire alla dinamica dell’incidente e procedere con il riconoscimento formale.

Un esito drammatico che stride con quello, positivo, dell’intervento portato a termine ieri sul Dente del Gigante. In quel caso, la cronaca si era tinta di tensione e di speranza. Un alpinista era rimasto sospeso nel vuoto, appeso a una corda, senza più possibilità di muoversi. I soccorritori, con l’elicottero, avevano tentato più volte di avvicinarsi, ma le condizioni proibitive e la conformazione del terreno avevano reso impossibile un recupero diretto. Allora, la scelta più dura: l’equipaggio è stato lasciato più in basso, costretto a scalare la parete per raggiungere l’uomo. Ore di fatica e coraggio, una corsa contro il tempo iniziata alle 16 e conclusa soltanto alle 22, quando finalmente l’alpinista è stato portato al rifugio Torino e da lì recuperato in elicottero.

Due storie intrecciate dal filo sottile dell’alpinismo estremo: la montagna che salva e che ferisce, che regala la vita ma talvolta la toglie. Courmayeur, questa mattina, è teatro di due destini diversi, uniti da un unico scenario: il Monte Bianco.

je.fe.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore