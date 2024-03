APRE AD ANTEY-SAINT-ANDRE’ E A CHATILLON L’AMBULATORIO DI ASSISTENZA PRIMARIA AD ACCESSO DIRETTO

A partire da lunedì 18 marzo 2024 sarà attivato l’ambulatorio ad accesso diretto presso il Consultorio di Antey-Saint-André e presso il Poliambulatorio di Châtillon, al fine di garantire la continuità assistenziale agli utenti temporaneamente privi di medico di assistenza primaria in seguito alla cessazione dell’attività da parte del dott. André Serge Nguepi. Sarà presente in ambulatorio la dottoressa Maria Florencia Menocal.



L’attivazione di questo ambulatorio ad accesso diretto si aggiunge alle misure che vengono adottate per fronteggiare le situazioni derivanti dal turnover dei medici, come l’aumento del massimale che ha già permesso di fornire il MMG alla maggior parte degli assistiti del dott. Nguepi fino a ridurre a poco meno di 100 gli assistiti ancora temporaneamente privi del medico di famiglia.



In attesa del nuovo medico di assistenza primaria, l’Azienda USL sta mettendo in atto tutte le azioni utili al fine di garantire a tutti gli assistititi il medico di Medicina generale, criticità diffusa in tutte le Regioni d’Italia. Tra gli accordi integrativi regionali che l’Azienda ha siglato, l’aumento del massimale a 1800 e la possibilità di mantenere in servizio i medici fino ai 72 anni di età forniscono ulteriori strumenti per affrontare il problema e consentono di trovare soluzioni e di garantire l’assistenza a tutti i cittadini.



La recente elaborazione dati della Fondazione Gimbe sulla stima della carenza di medici di famiglia al 2026 pone la Valle d’Aosta tra le Regioni che stanno recuperando e che presentano una situazione migliore rispetto ad altre realtà italiane.



Si ricorda agli utenti che è sempre possibile la scelta del medico di famiglia tra i medici disponibili nel proprio distretto di appartenenza, presso gli sportelli di scelta e revoca sul territorio e mediante l'FSE. (Le informazioni sul sito dell’USL: https://www.ausl.vda.it/f-a-q/come-fare-per/scelta-e-revoca-del-medico-o-del-pediatra-di-famiglia ).



SEDI, ORARI E CONTATTI

Ambulatorio presso il Consultorio di Antey-Saint-André

Fraz. Bourg, 2 (piano 1)

Il lunedì dalle ore 14:00 alle ore 17:00

Ambulatorio presso il Poliambulatorio di Châtillon

Via Pellissier, 19 (piano 0, ambulatorio n. 1)

Il venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00

Gli utenti potranno accedere all’ambulatorio ad accesso senza prenotazione e muniti di Tessera sanitaria e eventuale tesserino di esenzione.