Saint Christophe: Approvate variazioni al bilancio comunale e le nuove tariffe utilizzo sala conferenze Biblioteca.

In una cerimonia speciale, alla quale hanno partecipato colleghi attuali e passati, il sindaco ha consegnato a Carla una pergamena di ringraziamento, lodandone l'attiva partecipazione e profonda conoscenza del Comune. Il sindaco ha anche annunciato con piacere l'assegnazione dell'onorificenza di Chevalier de l’Autonomie al concittadino Lodovico Passerin d’Entrèves et Courmayeur.

È stata inoltre comunicata l'intenzione di assegnare un incarico per il progetto di ammodernamento dell'impianto di videosorveglianza, in risposta alle richieste delle Forze dell’ordine. Un secondo progetto riguarderà l'ammodernamento e potenziamento della parte restante dell'impianto, non coperta da contribuzione nazionale.

La vertenza per la realizzazione dei cinque parcheggi finanziati ex Fospi si è conclusa con un indennizzo concordato, nonostante la ditta aggiudicataria abbia omesso di presentare la domanda per l’ottenimento dell’extra-prezzo covid.

Sono state decise varie iniziative per migliorare le infrastrutture locali, inclusi interventi di miglioramento alla Biblioteca, l'aggiornamento del certificato di prevenzione incendi per il campo sportivo e la sistemazione ambientale della rotonda Sogno.

Inoltre, è in corso di valutazione l'estensione del servizio doposcuola alla scuola dell'infanzia, e sono previsti incontri con la popolazione per illustrare le novità riguardanti l’amministrazione del territorio.

Sono state apportate variazioni al bilancio comunale e sono state approvate nuove tariffe e prezzi pubblici per l'utilizzo della sala conferenze della Biblioteca comunale.

Infine, è stata approvata la costruzione di un nuovo piazzale in località Meysattaz e firmate due convenzioni con la società Service des Eaux Valdôtaines srl per la regolamentazione dei rapporti relativi al servizio idrico integrato.