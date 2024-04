Charvensod si commemora l’80° anniversario della fucilazione di Joseph Donzel, Yves Pellissier e Louis Vazier

È l'anniversario dell'atto più oscuro della storia locale, quando tre giovani tra i 18 e i 22 anni – Joseph Donzel, Yves Pellissier e Louis Vazier – furono fucilati senza pietà da un plotone di esecuzione fascista all'ingresso dell'attuale Capoluogo. Vennero strappati alle loro vite, alle loro famiglie, e alla loro comunità in un rastrellamento brutale, vittime innocenti di un regime che non conosceva pietà.

Il ricordo di quel giorno rimane vivido nei racconti tramandati, nelle memorie delle famiglie e nella coscienza della comunità. Tre giovani, innocenti e pieni di speranza per il futuro, furono prelevati dalle loro abitazioni e dai campi in cui lavoravano. Furono torturati, spogliati della loro dignità e infine fucilati. L'ingiustizia di questo atto ha scosso profondamente Charvensod, ma anche l'intera regione, poiché ha colpito nel cuore la fiducia nella giustizia e nella libertà.

Sabato 27 aprile 2024, la comunità di Charvensod si riunirà per commemorare l'80° anniversario di questo tragico evento con "Lo fouà di rappel". Sarà una giornata per ricordare e onorare la memoria di Joseph Donzel, Yves Pellissier e Louis Vazier, tre giovani vite spezzate troppo presto.

Programma della Giornata

16.30: Piazzetta Bourneau Inizieremo la giornata con un raduno in Piazzetta Bourneau, un momento per riunirci come comunità e prepararci a ricordare i nostri eroi caduti.

Letture Musicate con Le Pégno Digourdì e Silvana Bruno Presso le abitazioni di Joseph Donzel, Yves Pellissier e Louis Vazier, ci immergeremo in letture musicate. Le parole e le note ci guideranno attraverso i ricordi di queste giovani vite spezzate, ricordandoci del loro coraggio e della loro innocenza.

17.30: Monumento Fossaz Qui avrà luogo la commemorazione ufficiale, un momento solenne per onorare i tre giovani e riflettere sull'importanza di mantenere viva la memoria delle ingiustizie subite.

18.30: Chiesa Parrocchiale Concluderemo la giornata con una Santa Messa presso la Chiesa Parrocchiale. Sarà un momento di preghiera e di ricordo, dove la comunità si unirà per pregare per le anime di Joseph Donzel, Yves Pellissier e Louis Vazier, chiedendo loro di essere sempre con noi.

"Lo fouà di rappel" non è solo una giornata di commemorazione, ma un atto di resistenza contro l'oblio. È un impegno a non dimenticare mai le vittime dell'ingiustizia, a mantenere viva la fiamma della memoria affinché possa illuminare il cammino delle generazioni future. Questi tre giovani, caduti troppo presto, sono il simbolo di una lotta per la libertà e la dignità umana che non deve mai essere dimenticata.

Charvensod si prepara a ricordare, a onorare e a celebrare la vita di Joseph Donzel, Yves Pellissier e Louis Vazier. Vi invitiamo a unirvi a noi in questa giornata di "Lo fouà di rappel", per rendere omaggio a coloro che hanno sacrificato tutto per un ideale di libertà e giustizia.