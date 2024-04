Donnas: Addio alla vecchia Scuola di Vert: un nuovo capitolo nella storia del territorio

Il 14 aprile 2024 segnerà una giornata memorabile per la comunità di Donnas: la Scuola di Vert, carica di storie e ricordi personali, aprirà le sue porte per un ultimo saluto prima di essere demolita e ricostruita grazie ai finanziamenti dell'Unione europea Next GenerationEU, nel contesto del PNRR.

L'evento, denominato "Porte Aperte", rappresenta un'opportunità unica per la cittadinanza di fare un'ultima passeggiata attraverso i corridoi e le aule che hanno fatto da cornice a anni di apprendimento e crescita. Sarà un momento per lasciare un messaggio all'edificio, rivivere emozioni e condividere storie, ma soprattutto per guardare al futuro e dare il benvenuto a un nuovo capitolo nella storia del territorio: la costruzione della nuova "Scuola di Tutti".

L'iniziativa, promossa nel contesto del progetto di accompagnamento "La Scuola di Tutti", finanziato dalla Fondazione Compagnia di San Paolo con il bando Next Generation Schools, in collaborazione con l'Istituzione Scolastica Mont-Rose, si propone di coinvolgere attivamente la comunità e il territorio nella trasformazione in atto. Con il supporto di due esperti in percorsi di progettazione partecipata, l'Arch. Federica Castiglioni e il Dott. Stefano Ghidoni, si mira a preparare la cittadinanza ad accogliere la nuova scuola e a renderla parte integrante di questo processo di cambiamento.

Durante la giornata, sarà allestito un set fotografico per immortalare questo momento speciale, in modo che ognuno possa conservare un ricordo tangibile di ciò che è stato e guardare con fiducia verso ciò che sarà.

La Scuola di Vert ha segnato la vita di intere generazioni, ma ora è giunto il momento di guardarla con gratitudine per ciò che ha rappresentato e con entusiasmo per ciò che verrà. Questo evento non è solo la chiusura di un capitolo, ma l'inizio di una nuova avventura che coinvolgerà tutta la comunità, trasformando la Scuola di Vert in un simbolo di crescita e rinascita per il territorio di Pont Saint Martin.