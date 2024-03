Opportunità unica per gestori di impianti sportivi

Con un importo base di gara di €4.500,00 a corpo per singola stagione, l'offerta promette di essere allettante. Ma non è solo una questione di cifre. Il contratto proposto avrà una durata di tre stagioni, dal 1° maggio 2024 al 30 settembre 2027, con la possibilità di rinnovo per ulteriori tre stagioni, offrendo una prospettiva di stabilità economica nel lungo periodo.

L'amministrazione comunale ha fissato una scadenza per la presentazione delle candidature: entro le ore 12:00 del giorno lunedì 8 aprile 2024, gli interessati devono far pervenire le loro proposte in busta chiusa all'indirizzo specificato.

Questa opportunità non è solo un'occasione per gli imprenditori locali di mettere alla prova le proprie capacità manageriali, ma potrebbe anche attrarre investitori provenienti da altre regioni, desiderosi di cogliere le potenzialità di questo affare. Con la bellezza naturale delle Alpi come scenario di fondo, gestire il Centro Sportivo di Doues potrebbe diventare non solo un'attività redditizia, ma anche una straordinaria esperienza di vita.

Per coloro che cercano un'affare da non perdere e desiderano fare la differenza nella comunità locale, questa è un'opportunità da valutare attentamente.