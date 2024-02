Tamara Lanaro Commissario del Comune di Antey-Saint-André

Presidente della Regione Renzo Testolin ha emesso un decreto con il quale ha nominato l'avv. Tamara Lanaro come Commissario del Comune di Antey-Saint-André. Tale nomina è avvenuta in seguito alla deliberazione di scioglimento del Consiglio comunale, la quale è stata approvata lo scorso lunedì 26 febbraio.

La nomina di un Commissario è un atto di estrema importanza per garantire la continuità amministrativa e il regolare svolgimento delle funzioni comunali, soprattutto in situazioni eccezionali come lo scioglimento del Consiglio comunale.

Con l'emissione del decreto di nomina, sarà altresì predisposta la convocazione dei comizi elettorali per l'indizione delle prossime elezioni, assicurando così il pieno rispetto delle normative vigenti e il coinvolgimento democratico dei cittadini nella scelta dei propri rappresentanti locali.

Tamara Lanaro, avvocato di comprovata esperienza e competenza, è chiamata a svolgere un ruolo fondamentale nella gestione transitoria del Comune di Antey-Saint-André, garantendo la stabilità e l'efficienza dell'amministrazione pubblica fino alla costituzione del nuovo consiglio comunale attraverso il regolare svolgimento delle elezioni.