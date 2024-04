Pollein: Consiglio comunale approva nuovo Fondi per lavori urgenti e nuove tariffe TARI

Dopo l'approvazione dei verbali della seduta precedente del 21 febbraio 2024, è stato ratificato un importante intervento per la variazione urgente al bilancio di previsione 2024/26, necessario per avviare lavori nella Località Gorrettaz/Rongachet, colpita da un evento franoso.

Successivamente, è stato approvato il rendiconto per l'anno 2023, che ha mostrato un risultato di amministrazione di 2.700.810,23 euro. Questo risultato è stato suddiviso in diverse parti: una parte accantonata di 561.373,98 euro, una parte vincolata di 1.126.337,54 euro, 290.219,56 euro per gli investimenti e 722.879,13 euro di parte disponibile.

Il Consiglio ha poi votato e approvato la variazione n.2 al bilancio di previsione 2024/26, destinando fondi per diverse spese cruciali:

Recupero e musealizzazione ex latteria sociale in loc. Chenière

Manutenzione straordinaria del campeggio (parcheggio antistante l'area)

Porte da calcio e basket per il parco giochi Le Dregier

Rivalorizzazione del centro storico (affidamento studio di fattibilità)

Dissabbiatore per la salvaguardia da rischi idrogeologici

Maggior spesa per la centralina Arpisson-Marchaussy

Manutenzione straordinaria delle aree verdi

Nuova segnaletica toponomastica

Studio di fattibilità per la strada Moulin

Sostituzione e aggiornamento dei sistemi di protezione passiva a monte della fraz. Moulin

Opere minori di pubblica utilità (manutenzione straordinaria delle strade)

Manutenzione straordinaria dell'illuminazione pubblica

Inoltre, sono state approvate proposte per la sistemazione idraulica dei torrenti Comboé e Val Moudzou, e una bozza di convenzione tra il Comune di Aosta e il Comune di Pollein, per esercitare in forma associata le competenze per lo sviluppo locale di area.

Il nono punto dell'ordine del giorno ha visto l'approvazione della modifica a due articoli del Regolamento per l'utilizzo del centro polifunzionale della Grand Place, specificamente il n. 4 (Utenti) e il n. 15 (Tariffe e versamenti).

Due punti suppletivi all'ordine del giorno hanno incluso l'approvazione delle nuove tariffe della TARI, con un aumento del 9,78%, e la convenzione con il Comune di Charvensod per l'esercizio in forma associata delle funzioni correlate all'ufficio personale.

Il Consiglio comunale di Pollein ha concluso la sua riunione del 23 aprile 2024 con una serie di decisioni cruciali per il benessere e lo sviluppo della comunità locale.